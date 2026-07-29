PSG : Le prix de Barcola s'écroule

Le transfert de Bradley Barcola du PSG à Liverpool suscite de nombreuses questions, notamment concernant le prix de l'attaquant de Paris et de l'équipe de France. Mais les 170ME attendus par les champions d'Europe semblent s'éloigner.

Dès dimanche dernier, lorsque plusieurs médias ont annoncé que Bradley Barcola refusait de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, la valorisation de l'ancien Lyonnais a été au coeur de la totalité des débats. Car là où les Reds semblaient vouloir mettre 100 millions d'euros, les dirigeants parisiens, qui ont vu que Chelsea avait recruté Morgan Rogers pour 148ME, réclament 170 millions d'euros pour Bradley Barcola . Un prix qui est évidemment énorme pour l'attaquant français de 23 ans, lequel entrerait dans les plus gros transferts de l'histoire. Cependant, en Angleterre, certaines voix commencent à se faire entendre concernant le prix réclamé par les doubles champions d'Europe pour leur joueur et contestent la valorisation de Bradley Barcola.

Barcola survendu par le PSG ?

Sur Sky Sports, Sam Tighe, qui travaille pour la chaîne sportive anglaise, mais également pour ESPN, a brutalement mis les pieds dans le plat concernant Bradley Barcola. « 170 millions d’euros ! Je ne paierai pas ça pour Bradley Barcola. Je pense qu'il est vraiment très, très bon, mais le fait qu'il continue à sortir du onze de départ du PSG m'embête un peu. Et je ne pense pas que le PSG puisse prétendre qu'il est un élément clé de cette équipe, parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il n’a pas débuté les matchs les plus importants en toute fin de saison. Il a aussi des problèmes de finition assez notables, donc ce n'est pas un finisseur létal venant du côté gauche. Il est très, très bon, mais ce n'est pas un footballeur d'élite. Je pense que j'irais jusqu'à 100 millions pour Barcola. Je pense sincèrement qu'ils sont bien au-dessus du prix », a fait remarquer le journaliste anglais.

Sauf que le marché de l'offre et de la demande ne répond pas toujours à la logique sportive. L'an dernier, Liverpool avait dépensé 150 millions d'euros pour faire venir Alexander Isak de Newcastle, le buteur suédois sortant d'une saison exceptionnelle avec les Magpies. On sait comment cela s'est terminé. De son côté, même s'il n'a pas toujours été titulaire, Bradley Barcola a été l'un des rares joueurs du PSG à enchaîner les matchs, Luis Enrique pouvant toujours compter sur lui. Et cela n'a pas de prix.