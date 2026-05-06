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Rayan Cherki

Rayan Cherki au PSG, l'étrange rumeur

PSG06 mai , 8:20
parQuentin Mallet
3
Après avoir manqué de le recruter à plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain aurait encore l'intention de tenter sa chance auprès de Rayan Cherki. A la demande de Luis Enrique, le club de la capitale est prêt à tout mettre en œuvre pour convaincre Manchester City.
L'été dernier, après une saison stratosphérique sur un plan statistique (13 buts, 21 passes décisives), Rayan Cherki quittait un Olympique Lyonnais surendetté pour découvrir le football anglais sous la houlette de Pep Guardiola. Un pari gagnant puisque l'international français ne cesse de progresser depuis qu'il est arrivé à Manchester City. S'il est libre de dicter le ton entre les lignes, il a gagné en volume de jeu tout en laissant parler son talent et sa créativité. Forcément, il y a de quoi donner des regrets au Paris Saint-Germain, qui l'a longtemps suivi de très près.

Rayan Cherki fait toujours rêver Luis Enrique

Et après avoir manqué son recrutement lors de plusieurs fenêtres de transferts différentes, le PSG apprécie toujours énormément son profil. En tout cas, suffisamment pour relancer son intérêt, même s'il évolue aujourd'hui à Manchester City. Selon les informations de Fichajes, la direction parisienne, à la demande de Luis Enrique, a fait de Rayan Cherki sa priorité pour le prochain mercato estival. Alors que le champion d'Europe en titre cherche à renforcer son effectif avec des joueurs plus créatifs, il voit en l'ancien Lyonnais un joueur inimitable qui possède le profil idéal pour renforcer un secteur offensif déjà bien percutant et technique.

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sans déconner

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c'etait de l'humour mec

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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