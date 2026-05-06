Rayan Cherki au PSG, l'étrange rumeur

Après avoir manqué de le recruter à plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain aurait encore l'intention de tenter sa chance auprès de Rayan Cherki. A la demande de Luis Enrique, le club de la capitale est prêt à tout mettre en œuvre pour convaincre Manchester City.

L'été dernier, après une saison stratosphérique sur un plan statistique (13 buts, 21 passes décisives), Rayan Cherki quittait un Olympique Lyonnais surendetté pour découvrir le football anglais sous la houlette de Pep Guardiola. Un pari gagnant puisque l'international français ne cesse de progresser depuis qu'il est arrivé à Manchester City. S'il est libre de dicter le ton entre les lignes, il a gagné en volume de jeu tout en laissant parler son talent et sa créativité. Forcément, il y a de quoi donner des regrets au Paris Saint-Germain , qui l'a longtemps suivi de très près.

Rayan Cherki fait toujours rêver Luis Enrique