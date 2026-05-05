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Le Bayern Munich fait une offre en or à Achraf Hakimi

PSG05 mai , 15:30
parGuillaume Conte
1
Le Bayern Munich reconnait volontiers que Achraf Hakimi est ce qui se fait de mieux au monde à son poste, au point de rêver le recruter avec effet immédiat si l'occasion se présentait. Pas sûr que le PSG soit d'accord.
Cela fait le jeu des petites phrases faites pour faire monter la tension avant un gros match, et le Bayern Munich s’en régale toujours. Surtout avant de jouer le PSG. Après avoir pris le bouillon à certains moments de la demi-finale aller, le club allemand s’en est plutôt bien tiré en ne s’inclinant que 5-4 au Parc des Princes la semaine dernière. De quoi reprendre espoir en vue du retour, qui aura lieu ce mercredi à l’Allianz Arena.

Le Bayern rêve d'Hakimi et ne s'en cache pas

Pour cette rencontre, Achraf Hakimi sera absent sur blessure, après avoir été au bout de ce qu’il pouvait faire lors du match aller. Le Marocain a décidé de faire le déplacement jusqu’à Munich pour rester avec ses coéquipiers, et les encourager. Et s’il veut écouter ce que le Bayern Munich a à lui dire sur son avenir, alors il ne sera pas déçu.
Dans un entretien avec DAZN, Uli Hoeness a confié qu’il adorerait proposer un contrat au défenseur du PSG. « S’il y a un joueur du PSG que je peux recruter, c’est Achraf Hakimi. On le prendrait immédiatement, car il s’adapterait parfaitement à notre système », a livré le dirigeant allemand, qui sait que Hakimi s’est notamment fait connaitre avec le Borussia Dortmund, où il a pu exploser très tôt avec le football très offensif pratiqué en Bundesliga.
En attendant, le Bayern Munich va devoir attendre, car Achraf Hakimi est très bien au PSG. Et s’il devait quitter Paris un joueur, ce serait certainement pour revenir au Real Madrid, le club de sa ville natale qu’il rêve de rejoindre à un moment de sa carrière. Et de toute façon, malgré les efforts effectués par le Bayern pour se renforcer ces dernières années, il n’est pas du tout certain que Nasser Al-Khelaïfi soit vendeur pour son Lion de l’Atlas, qui représente si bien l’équipe de Luis Enrique avec son envie d’aller faire l’avant tout en travaillant pour le collectif.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

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