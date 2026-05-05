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Kvaratskhelia au Bayern Munich, le PSG est d'accord

PSG05 mai , 12:20
parCorentin Facy
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Victime du talent de l’attaquant parisien Khvicha Kvaratskhelia au match aller, le Bayern Munich rêve de recruter son frère. En effet, le club allemand a jeté son dévolu sur Tornike Kvaratskhelia, qui joue encore en Géorgie.
Khvicha Kvaratskhelia est incontestablement l’un des meilleurs joueurs en Europe depuis le début de la saison. Intenable en Ligue des Champions, l’ailier du Paris Saint-Germain enchaîne les buts et les matchs références que ce soit face à Chelsea, Liverpool ou contre le Bayern Munich au match aller. Vincent Kompany aimerait certainement avoir un tel joueur dans son effectif, même s’il n’est pas en reste avec Luis Diaz ou encore Michael Olise. Justement, la presse allemande nous apprend que le Bayern Munich est très intéressé par Kvaratskhelia, mais on ne parle pas ici de Khvicha.
En effet, La Gazzetta Georgia révèle que le champion d’Allemagne en titre souhaite faire signer Tornike Kvaratskhelia, qui n’est autre que le frère de l’ailier du Paris Saint-Germain. A seulement 16 ans, Tornike joue pour le Dinamo II en Géorgie, mais son talent attire déjà les cadors européens. Le Bayern Munich est en pole position dans ce dossier puisque Tornike Kvaratskhelia s’est envolé pour Munich où il aura une réunion avec les dirigeants du Bayern. Il visitera également avec son entourage les installations du club bavarois avant une potentielle signature chez le champion d’Allemagne en titre.

Le Bayern fonce sur... Tornike Kvaratskhelia

Le Bayern ne baisse pas la garde pour autant puisque le média géorgien affirme que « plusieurs autres clubs européens » sont très intéressés par le frère de Khvicha Kvaratskhelia. Jusqu’à présent, le Paris Saint-Germain n’a pas été cité. Très satisfait de son ailier géorgien, le club de la capitale n’a pas soumis son intérêt pour faire venir son frère, lequel joue… au même poste. La dernière fois que le PSG a eu deux frères dans son effectif, il s’agissait de Kylian et d’Ethan Mbappé. La fin de l’histoire n’a pas vraiment été rose, raison peut-être pour laquelle le Paris Saint-Germain ne se positionne pas sur Tornike Kvaratskhelia, laissant le champ libre au Bayern Munich dans ce dossier du mercato.

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Facy ,ru fais énormément de peine J'espère qu'il paye bien foot01 Votre torchon na aucun sens.ca ne veut strictement rien dire

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oui il sont cantoné à la commanderie mais a changera rien il sont deja en vacances

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