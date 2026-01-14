Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Le PSG a déjà des pistes en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique l’été prochain. Le club de la capitale reste notamment un fidèle admirateur de Marcus Rashford.

Le Paris Saint-Germain devrait rester très discret cet hiver sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite avant tout miser sur la stabilité et fait confiance à son groupe actuel pour continuer à remporter des trophées importants. L’été prochain, en fonction des résultats de cette seconde partie de saison, le PSG adaptera son mercato estival.

Il se dit de plus en plus que Bradley Barcola pourrait être amené à chercher un nouveau club. Si l’ancien Lyonnais est en négociations pour prolonger son contrat, de nombreux clubs se tiennent prêts à le recruter, d’autant que l’international français a perdu un peu de poids dans l’équipe de Luis Enrique. Pour le remplacer, le PSG penserait notamment à Marcus Rashford.

Rashford bientôt au PSG ?

Selon les informations de Caught Offside, les champions d’Europe font partie des trois options pour l’Anglais l’été prochain. Le club de la capitale envisage même un échange Barcola-Rashford avec le Barça pour maximiser ses chances de récupérer l’ancien joueur de Manchester United.

Problème : Marcus Rashford ne semble pas, pour le moment, très intéressé par une arrivée en Ligue 1, ce qui met cette opération en péril. Parmi ses autres destinations potentielles figurent l’Atlético Madrid et… le FC Barcelone. Le joueur se plaît en Catalogne et veut rester encore quelques années si le Barça décide de lever son option d’achat fixée à 30 millions d’euros.