le barca officialise l arrivee de rashford iconsport 255844 0173 396156

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

PSG14 janv. , 12:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a déjà des pistes en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique l’été prochain. Le club de la capitale reste notamment un fidèle admirateur de Marcus Rashford.
Le Paris Saint-Germain devrait rester très discret cet hiver sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite avant tout miser sur la stabilité et fait confiance à son groupe actuel pour continuer à remporter des trophées importants. L’été prochain, en fonction des résultats de cette seconde partie de saison, le PSG adaptera son mercato estival.
Il se dit de plus en plus que Bradley Barcola pourrait être amené à chercher un nouveau club. Si l’ancien Lyonnais est en négociations pour prolonger son contrat, de nombreux clubs se tiennent prêts à le recruter, d’autant que l’international français a perdu un peu de poids dans l’équipe de Luis Enrique. Pour le remplacer, le PSG penserait notamment à Marcus Rashford.

Rashford bientôt au PSG ? 

Selon les informations de Caught Offside, les champions d’Europe font partie des trois options pour l’Anglais l’été prochain. Le club de la capitale envisage même un échange Barcola-Rashford avec le Barça pour maximiser ses chances de récupérer l’ancien joueur de Manchester United.
Problème : Marcus Rashford ne semble pas, pour le moment, très intéressé par une arrivée en Ligue 1, ce qui met cette opération en péril. Parmi ses autres destinations potentielles figurent l’Atlético Madrid et… le FC Barcelone. Le joueur se plaît en Catalogne et veut rester encore quelques années si le Barça décide de lever son option d’achat fixée à 30 millions d’euros.

Lire aussi

Le PSG éliminé, l'OM fait une annonce officielleLe PSG éliminé, l'OM fait une annonce officielle
En tout cas, cette nouvelle rumeur concernant un départ potentiel de Barcola met en évidence une tendance : l’ailier du PSG pourrait quitter le club dès l’été prochain. Il lui reste encore quelques semaines pour démontrer l’étendue de son talent. Contre le Paris FC, il a connu une soirée difficile, manquant plusieurs occasions de marquer. Le Paris Saint-Germain souhaite déjà préparer l’avenir, et de la concurrence devrait être apportée au sein d’un secteur offensif où les places sont déjà très disputées.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277983_0478
SCO

Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue

ICONSPORT_260299_0257
Liga

Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe

ICONSPORT_243442_0002
ASSE

L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane

ICONSPORT_245105_0212
OM

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Fil Info

14 janv. , 13:28
Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue
14 janv. , 13:20
Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe
14 janv. , 13:00
L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane
14 janv. , 12:40
L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro
14 janv. , 12:20
OL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfin
14 janv. , 12:14
Officiel : Le Havre s'offre Sofiane Boufal
14 janv. , 11:40
Lens : Un départ imprévu à 5 ME dans les tuyaux
14 janv. , 11:20
Bordeaux va mieux, Lopez clashe Lizarazu

Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading