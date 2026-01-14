Le PSG éliminé, l'OM fait une annonce officielle

L’OM a facilement disposé de Bayeux ce mardi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Phocéens espèrent plus que jamais pouvoir soulever le trophée, d’autant plus que le PSG a récemment été éliminé de la compétition.

L’Olympique de Marseille a fait le travail ce mardi soir face à Bayeux en Coupe de France . Une large victoire sur le score de 9 buts à 0, qui a sans doute atténué la frustration des joueurs phocéens après la défaite lors du Trophée des champions face au PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi espèrent ainsi avoir lancé une nouvelle dynamique positive.

Ils ont en outre eu l’agréable surprise de voir, comme les autres équipes encore en lice, le PSG se faire éliminer par le PFC. De quoi nourrir de grandes ambitions pour le titre du côté de l’Olympique de Marseille. Une ambition que Facundo Medina n’hésite plus à afficher.

Medina y croit plus que jamais

« Malgré la défaite de Paris, on est l'OM. Dans ce club, il faut avoir la mentalité de jouer toute cette compétition à 100%. La Coupe de France est un objectif principal pour nous. Je dis la vérité. Même le championnat est important et on a encore la Ligue des Champions. On fait tout à 200% parce que ce club le mérite. On ne va pas lâcher. Après la facile victoire contre Bayeux, l'Argentin a en effet indiqué devant la presse :

(...) Il y a de belles choses qui arrivent, des notes positives qui nous permettent de tourner plus facilement la page de la déception du Trophée des champions. Merci à Dieu, dans cette équipe, il y a plein de capitaines, de leaders, comme Pierrot (Hojbjerg), comme Kondo et Nayef qui, je l'espère, va gagner la CAN ».

L’OM est plus que jamais déterminé à réussir sa seconde partie de saison. Cette fin de mois de janvier s’annonce chargée, avec de nombreux matchs haletants au programme. Il faudra jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Dans l’intervalle, de nouvelles recrues pourraient venir renforcer les troupes de Roberto De Zerbi.