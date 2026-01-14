ICONSPORT_240718_0134
Bradley Barcola - PSG

PSG : Barcola désespérant, Acherchour n'a plus les mots

PSG14 janv. , 11:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a été éliminé de la Coupe de France dès les seizièmes de finale par le PFC, à la surprise générale. Le niveau de jeu affiché par certains joueurs parisiens commence à inquiéter plus d’un observateur.
Le Paris Saint-Germain a subi un gros coup dur ce lundi soir en s’inclinant au Parc des Princes face au PFC lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Si les hommes de Luis Enrique ont largement dominé les débats, ils ont été surpris sur l’une des rares occasions adverses.
Ce qui a particulièrement marqué lors de ce derby parisien, c’est la grande maladresse des attaquants du PSG. Une fois encore, Bradley Barcola est pointé du doigt. L’ancien Lyonnais, malgré un état d’esprit irréprochable, peine à faire la différence devant le but en dépit de grosses occasions. De quoi interpeller de nombreux supporters et observateurs du PSG. Walid Acherchour ne dira pas le contraire.

Alerte au PSG ? 

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots concernant Barcola et d'autres joueurs du PSG : « Cela reste un immense braquage du PFC. Mais il y a des comportements qui me dérangent au PSG. Il y a de la suffisance. Ils ne se sont pas fait violence pour gagner le match. Et attention… Barcola, ça commence à devenir désespérant. Je ne suis pas convaincu. Il a la main dans le slibard. Ruiz n’est pas revenu de vacances. Attention à ne pas redevenir le yaourt nature, alors qu’il avait changé. Derrière, c’est léger : Beraldo et Zabarnyi ont été en difficulté sur le peu d’occasions concédées. Le contenu n’est pas bon sur la séquence décembre-janvier. Cette élimination me gêne. »

Le PSG n’aura pas trop le temps de digérer cette défaite surprise, puisque la réception du LOSC pointe déjà à l’horizon ce vendredi soir en Ligue 1. Paris aura l’occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat.
1
