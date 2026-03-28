Raphinha répond au PSG, c'est cash

Le PSG se verrait bien ajouter Raphinha dans son effectif cet été, en raison des qualités individuelles et collectives du joueur du FC Barcelone. Mais le Brésilien ne compte pas briser sa belle histoire avec le club catalan.

Blessé lors du match face à la France de ce jeudi, Raphinha a laissé le FC Barcelone totalement dégoûté. Même s’il faut bien aligner des joueurs sur le terrain pour ces rencontres amicales, le club catalan s’est plaint de voir son joueur être utilisé de façon abusive par Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid. Cela va très loin mais toujours est-il que le Brésilien est désormais sur la touche pour cinq semaines. Il va manquer les trois matchs face à l’Atlético de Madrid, possiblement pour le titre en Liga, et surtout pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions.

Il faut dire que Raphinha est devenu un élément très important au sein du club blaugrana. Alors que Roberto Lewandowski et Lamine Yamal ont eu un rendement inégal, l’ancien joueur de Rennes et de Leeds a très souvent répondu présent. Ses qualités physiques, ses efforts défensifs pour aider l’équipe, et sa capacité à être efficaces, plaisent chez les Blaugrana. Et pas seulement.

Raphinha ne veut pas gâcher sa belle histoire au Barça

Le PSG de Luis Enrique l’apprécie beaucoup et serait même prêt à formuler une offre de 100 millions d’euros cet été pour le faire venir dans la capitale française. Le FC Barcelone, dont les relations avec le club parisien se sont réchauffées, n’est pas vendeur. Et de toute façon, selon les informations d’El Nacional, Raphinha ne souhaite pas quitter le club culé. Il apprécie la bonne entente et la confiance que lui accorde Hansi Flick, et se voit encore continuer de longues années au FC Barcelone.

Même si le projet parisien est séduisant, l’idée n’est pas de tout bouleverser alors qu’il estime que l’effectif barcelonais lui permet de se projeter sur l’avenir avec des titres remportées chaque saison. Le PSG ne devrait pas trop insister sur ce dossier qui semblait déjà compliqué à la base, et qui va devenir impossible si Raphinha ne prête pas vraiment attention à ses courtisans français.