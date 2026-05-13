L1 : Les députés veulent offrir un match gratuitement

Écoute le l’ancien pauvre.
Ok. Juste renseîgne toi
Lens n'a pas encore gagné la coupe de France. Je pense que ce club ne gagne aucun trophée cette année..
Perso, rien à battre de ce record secondaire. On le battra probablement. La seule question sera de savoir si ce sera fait rapidement ou pas. Quand on voit le Bayern de l'autre côté du Rhin, ça fait belle lurette que ce record est explosé et à plusieurs reprises. Pas de raisons qu'on ne fasse pas pareil. Mais la priorité, et de loin c'est la LdC. Entre une nouvelle coupe aux grandes oreilles et un huitième championnat consécutif, le choix est vite fait.
Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🚨 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢̂𝗧 𝗘𝗡 𝗖𝗟𝗔𝗜𝗥 ? 📺🇫🇷 Un amendement vient d'être adopté pour obliger 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱'𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿 𝗽𝗮𝗿 𝘄𝗲𝗲𝗸-𝗲𝗻𝗱. L'objectif est de lutter contre le piratage et de rendre le foot