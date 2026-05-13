L1 : Les députés veulent offrir un match gratuitement

Les parlementaires débattent actuellement de la loi sur la réforme du sport professionnel en France. Pour relancer l'intérêt autour de la Ligue 1, ils veulent rendre obligatoire la diffusion d'un match chaque week-end.

Confrontée à une crise des droits TV sans précédent, la Ligue 1 n'a jamais versé aussi peu d'argent à ses clubs au XXIème siècle. Les 18 formations françaises doivent se partager moins de 200 millions d'euros actuellement quand un mal-classé de Premier League touche cette somme seul. Pour aider la LFP, les parlementaires veulent réformer le football professionnel français avec une loi. Nouvelle gouvernance des institutions et lutte contre le piratage sont au cœur des débats notamment. Certains députés ont eu une idée étonnante pour combattre les pirates.

Bientôt un match gratuit en Ligue 1 ?

Selon les informations de RMC Sport, un amendement a été ajouté au texte de loi en commission ce mercredi. Il prévoit l'obligation pour la Ligue 1 de proposer une rencontre de championnat gratuitement chaque week-end. Une décision motivée par la volonté de « diminuer le piratage » en France mais aussi par celle d’offrir « une meilleure exposition au football national » vis-à-vis du grand public. Pas sûr que les diffuseurs payants, à commencer par Ligue1+, apprécient cette initiative. Avec 8 matchs en exclusivité au lieu de 9, la chaîne de la LFP aura du mal à atteindre son objectif d'abonnés.

Ce ne serait pas une première en Europe. La Liga l'a fait en Espagne. Aux côtés des diffuseurs payants DAZN et Movistar+, la chaine Gol Play a pu co-diffuser une rencontre (souvent un match de seconde zone) sur la TNT espagnole. Les passionnés de football français non-abonnés devront être patients malgré tout. L'amendement n'est pas sûr d'être adopté. Il peut être supprimé du projet de loi ou être retoqué lors de l'examen à venir par l'Assemblée Nationale.