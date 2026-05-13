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L1 : Les députés veulent offrir un match gratuitement

TV13 mai , 22:00
parMehdi Lunay
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Les parlementaires débattent actuellement de la loi sur la réforme du sport professionnel en France. Pour relancer l'intérêt autour de la Ligue 1, ils veulent rendre obligatoire la diffusion d'un match chaque week-end.
Confrontée à une crise des droits TV sans précédent, la Ligue 1 n'a jamais versé aussi peu d'argent à ses clubs au XXIème siècle. Les 18 formations françaises doivent se partager moins de 200 millions d'euros actuellement quand un mal-classé de Premier League touche cette somme seul. Pour aider la LFP, les parlementaires veulent réformer le football professionnel français avec une loi. Nouvelle gouvernance des institutions et lutte contre le piratage sont au cœur des débats notamment. Certains députés ont eu une idée étonnante pour combattre les pirates.

Bientôt un match gratuit en Ligue 1 ?

Selon les informations de RMC Sport, un amendement a été ajouté au texte de loi en commission ce mercredi. Il prévoit l'obligation pour la Ligue 1 de proposer une rencontre de championnat gratuitement chaque week-end. Une décision motivée par la volonté de « diminuer le piratage » en France mais aussi par celle d’offrir « une meilleure exposition au football national » vis-à-vis du grand public. Pas sûr que les diffuseurs payants, à commencer par Ligue1+, apprécient cette initiative. Avec 8 matchs en exclusivité au lieu de 9, la chaîne de la LFP aura du mal à atteindre son objectif d'abonnés.
Ce ne serait pas une première en Europe. La Liga l'a fait en Espagne. Aux côtés des diffuseurs payants DAZN et Movistar+, la chaine Gol Play a pu co-diffuser une rencontre (souvent un match de seconde zone) sur la TNT espagnole. Les passionnés de football français non-abonnés devront être patients malgré tout. L'amendement n'est pas sûr d'être adopté. Il peut être supprimé du projet de loi ou être retoqué lors de l'examen à venir par l'Assemblée Nationale.
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Écoute le l’ancien pauvre.

L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Ok. Juste renseîgne toi

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Lens n'a pas encore gagné la coupe de France. Je pense que ce club ne gagne aucun trophée cette année..

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Perso, rien à battre de ce record secondaire. On le battra probablement. La seule question sera de savoir si ce sera fait rapidement ou pas. Quand on voit le Bayern de l'autre côté du Rhin, ça fait belle lurette que ce record est explosé et à plusieurs reprises. Pas de raisons qu'on ne fasse pas pareil. Mais la priorité, et de loin c'est la LdC. Entre une nouvelle coupe aux grandes oreilles et un huitième championnat consécutif, le choix est vite fait.

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Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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