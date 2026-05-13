Lille : Létang rêve d’un transfert fou à 60 ME

Auteur d'une très belle saison avec le LOSC, Matias Fernandez-Pardo fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises. L'Atlético de Madrid et Manchester City sont cités parmi les prétendants, mais les Dogues demandent une somme délirante.

Grâce à sa victoire à Monaco et la défaite de l'OL à Toulouse lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1 , le LOSC a définitivement son destin entre ses mains en vue du dernier match de l'année. Actuellement troisièmes du championnat, les Dogues sont en passe de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Mais pour cela, il faudra vaincre l'AJ Auxerre, qui a l'occasion de valider son maintien sans passer par les barrages en cas de victoire.

Si la formation de Bruno Genesio a l'occasion de se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions, c'est en grande partie grâce aux performances remarquées de certains joueurs. Matias Fernandez-Pardo, par exemple, lequel est désormais au centre de l'attention à l'approche du mercato estival.

M. Fernandez Pardo Belgique • Âge 21 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 10 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 28 Buts 8 Passes décisives 5 Jaune 5 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Matias Fernandez-Pardo, ça vaut 60ME

Une fois la saison terminée, le LOSC risque de se faire attaquer par les cadors européens du fait de la présence de nombreuses pépites et joueurs en forme dans son effectif. Avec ses 8 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions en Ligue 1 cette saison, Matias Fernandez-Pardo ne fait pas exception. Devant les intérêts croissants de l'Atlético de Madrid, Manchester City ou encore l'Inter Milan, Olivier Létang a décidé de lui fixer un prix dissuasif, qui renflouera drastiquement les caisses si quelqu'un s'y aligne. Comme l'indique Voetbalnieuws.be, le LOSC souhaite recevoir au moins 60 millions d'euros pour entamer des discussions avec les intéressés.

Une somme colossale loin des 30 millions d'euros de valeur marchande que Transfermarkt lui attribue. Mais Matias Fernandez-Pardo n'a que 21 ans et dispose d'un profil particulièrement intéressant puisqu'il est aussi bien capable d'évoluer sur un côté que dans l'axe, profitant de sa technique mêlée à son mètre 88 si particulier.