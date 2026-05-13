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Matias Fernandez-Pardo

Lille : Létang rêve d’un transfert fou à 60 ME

LOSC13 mai , 21:35
parQuentin Mallet
0
Auteur d'une très belle saison avec le LOSC, Matias Fernandez-Pardo fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises. L'Atlético de Madrid et Manchester City sont cités parmi les prétendants, mais les Dogues demandent une somme délirante.
Grâce à sa victoire à Monaco et la défaite de l'OL à Toulouse lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, le LOSC a définitivement son destin entre ses mains en vue du dernier match de l'année. Actuellement troisièmes du championnat, les Dogues sont en passe de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Mais pour cela, il faudra vaincre l'AJ Auxerre, qui a l'occasion de valider son maintien sans passer par les barrages en cas de victoire.
Si la formation de Bruno Genesio a l'occasion de se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions, c'est en grande partie grâce aux performances remarquées de certains joueurs. Matias Fernandez-Pardo, par exemple, lequel est désormais au centre de l'attention à l'approche du mercato estival.
M. Fernandez Pardo

M. Fernandez Pardo

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs28
Buts8
Passes décisives5
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Matias Fernandez-Pardo, ça vaut 60ME

Une fois la saison terminée, le LOSC risque de se faire attaquer par les cadors européens du fait de la présence de nombreuses pépites et joueurs en forme dans son effectif. Avec ses 8 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions en Ligue 1 cette saison, Matias Fernandez-Pardo ne fait pas exception. Devant les intérêts croissants de l'Atlético de Madrid, Manchester City ou encore l'Inter Milan, Olivier Létang a décidé de lui fixer un prix dissuasif, qui renflouera drastiquement les caisses si quelqu'un s'y aligne. Comme l'indique Voetbalnieuws.be, le LOSC souhaite recevoir au moins 60 millions d'euros pour entamer des discussions avec les intéressés.
Une somme colossale loin des 30 millions d'euros de valeur marchande que Transfermarkt lui attribue. Mais Matias Fernandez-Pardo n'a que 21 ans et dispose d'un profil particulièrement intéressant puisqu'il est aussi bien capable d'évoluer sur un côté que dans l'axe, profitant de sa technique mêlée à son mètre 88 si particulier.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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