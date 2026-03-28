PSG : La vente du Parc des Princes s'accélère subitement

Le PSG a un rêve, celui de posséder le Parc des Princes pour en faire un stade de très grand standing européen, moderne et d'une plus grande capacité. Pour le moment, le nouveau Maire de Paris continue d'entretenir ce rêve.

Nouveau Maire de Paris, Emmanuel Grégoire n’a pas envie d’être interdit de la tribune du Parc des Princes. Ancien adjoint de Anne Hidalgo, l’homme politique de gauche avait participé aux discussions pour la vente du Parc des Princes pendant le mandat précédent, mais cela s’était concrétisé par un véritable fiasco, avec des propositions fantasques des deux côtés et une vision incompatible des deux côtés qui empêchait toute vente du stade. Le PSG s'était fâché et n'avait plus convié Anne Hidalgo à ses matchs, y compris en finale de la Ligue des Champions.

Le PSG très vite fixé pour le Parc

Après avoir effectué beaucoup de promesses pendant la campagne, le nouveau maire a décidé pour le moment de respecter ses engagements et va mettre au menu du premier conseil municipal la vente du Parc des Princes. Visiblement, les relations se sont réchauffées et Emmanuel Grégoire va soutenir le PSG prochainement depuis le stade. « J’irai probablement au stade pour PSG-Toulouse ou le choc contre Liverpool », a expliqué l’élu, avant d’attaquer le dossier de la vente du stade mythique de Paris au Qatar.

Dans les colonnes du Parisien, il a expliqué que ce dossier était prioritaire et qu’il serait discuté le mois prochain. « Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes à Paris et ce sera au menu du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril », a expliqué Grégoire, qui compte aussi se ranger derrière les avis des Parisiens pour une question aussi cruciale. Outre le prix du bien et la transformation du quartier, c’est surtout une question de volonté politique. Le nouveau maire compte bien aussi demander l’avis des habitants de la capitale pour savoir s’ils sont favorables à une vente du Parc des Princes au Qatar, qui possède déjà des grands magasins, près d’une centaine d’immeubles, des hôtels de luxe à Paris sans compter de nombreuses sociétés dans la technologie, l’énergie et la santé en France.