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PSG : La vente du Parc des Princes s'accélère subitement

PSG28 mars , 8:00
parGuillaume Conte
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Le PSG a un rêve, celui de posséder le Parc des Princes pour en faire un stade de très grand standing européen, moderne et d'une plus grande capacité. Pour le moment, le nouveau Maire de Paris continue d'entretenir ce rêve.
Nouveau Maire de Paris, Emmanuel Grégoire n’a pas envie d’être interdit de la tribune du Parc des Princes. Ancien adjoint de Anne Hidalgo, l’homme politique de gauche avait participé aux discussions pour la vente du Parc des Princes pendant le mandat précédent, mais cela s’était concrétisé par un véritable fiasco, avec des propositions fantasques des deux côtés et une vision incompatible des deux côtés qui empêchait toute vente du stade. Le PSG s'était fâché et n'avait plus convié Anne Hidalgo à ses matchs, y compris en finale de la Ligue des Champions.

Le PSG très vite fixé pour le Parc

Après avoir effectué beaucoup de promesses pendant la campagne, le nouveau maire a décidé pour le moment de respecter ses engagements et va mettre au menu du premier conseil municipal la vente du Parc des Princes. Visiblement, les relations se sont réchauffées et Emmanuel Grégoire va soutenir le PSG prochainement depuis le stade. « J’irai probablement au stade pour PSG-Toulouse ou le choc contre Liverpool », a expliqué l’élu, avant d’attaquer le dossier de la vente du stade mythique de Paris au Qatar.
Dans les colonnes du Parisien, il a expliqué que ce dossier était prioritaire et qu’il serait discuté le mois prochain. « Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes à Paris et ce sera au menu du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril », a expliqué Grégoire, qui compte aussi se ranger derrière les avis des Parisiens pour une question aussi cruciale. Outre le prix du bien et la transformation du quartier, c’est surtout une question de volonté politique. Le nouveau maire compte bien aussi demander l’avis des habitants de la capitale pour savoir s’ils sont favorables à une vente du Parc des Princes au Qatar, qui possède déjà des grands magasins, près d’une centaine d’immeubles, des hôtels de luxe à Paris sans compter de nombreuses sociétés dans la technologie, l’énergie et la santé en France.
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Derniers commentaires

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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Rien ne vaut une exclusion définitive pour les simulateurs et ceux qui gagnent du temps en fin de match .

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C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

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Il est aussi fou et désarticulé que son président trump

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Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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