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Nicolas Tagliafico

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

PSG28 mars , 8:40
parMehdi Lunay
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Exclu contre Monaco pour un tacle assassin, Nicolas Tagliafico est suspendu pour les trois prochains matchs de l'OL. Il manquera notamment le déplacement à Paris. Les amoureux du PSG sont soulagés par cette nouvelle.
L'Olympique Lyonnais a craqué ces dernières semaines et Nicolas Tagliafico illustre mieux que personne cette plongée. Habitué à donner des coups sur le terrain, le latéral argentin ne se maîtrise plus. Il vient d'écoper de deux cartons rouges en quelques jours. Il a été auteur d'un geste d'humeur envers l'arbitre contre le Celta Vigo. Contre Monaco, il a réalisé un vilain tacle sur le milieu Lamine Camara. Une intervention par derrière sur la cheville du Sénégalais qui a scandalisé l'entraîneur Sébastien Pocognoli et a obligé la commission de discipline de la LFP à sévir.

Le PSG libéré du boucher Tagliafico

L'instance a suspendu Nicolas Tagliafico pour trois matchs fermes. Une sanction qui prive le défenseur argentin du déplacement à Angers, de la réception de Lorient et surtout du match face au PSG au Parc. Les supporters parisiens sont globalement soulagés de ne pas rencontrer le latéral prochainement. Le Lyonnais traîne une réputation de boucher derrière lui. Le match aller au Groupama Stadium avait renforcé cette impression.
Il avait été exclu en fin de match pour une obstruction. Ses nombreux coups avaient laissé des traces sur le visage de Kang-In Lee comme l'a rappelé le site Culture PSG. Mieux vaut éviter de rencontrer ce joueur agressif pour les Parisiens en avril. Le Paris Saint-Germain vise une deuxième ligue des champions consécutive. Liverpool arrive en quart de finale avant une possible demi-finale contre le Real Madrid ou le Bayern Munich, laquelle interviendra 10 jours après le match contre Lyon.
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Derniers commentaires

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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Rien ne vaut une exclusion définitive pour les simulateurs et ceux qui gagnent du temps en fin de match .

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C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

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Il est aussi fou et désarticulé que son président trump

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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