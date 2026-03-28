OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

Exclu contre Monaco pour un tacle assassin, Nicolas Tagliafico est suspendu pour les trois prochains matchs de l'OL. Il manquera notamment le déplacement à Paris. Les amoureux du PSG sont soulagés par cette nouvelle.

L' Olympique Lyonnais a craqué ces dernières semaines et Nicolas Tagliafico illustre mieux que personne cette plongée. Habitué à donner des coups sur le terrain, le latéral argentin ne se maîtrise plus. Il vient d'écoper de deux cartons rouges en quelques jours. Il a été auteur d'un geste d'humeur envers l'arbitre contre le Celta Vigo. Contre Monaco, il a réalisé un vilain tacle sur le milieu Lamine Camara. Une intervention par derrière sur la cheville du Sénégalais qui a scandalisé l'entraîneur Sébastien Pocognoli et a obligé la commission de discipline de la LFP à sévir.

Le PSG libéré du boucher Tagliafico

L'instance a suspendu Nicolas Tagliafico pour trois matchs fermes. Une sanction qui prive le défenseur argentin du déplacement à Angers, de la réception de Lorient et surtout du match face au PSG au Parc. Les supporters parisiens sont globalement soulagés de ne pas rencontrer le latéral prochainement. Le Lyonnais traîne une réputation de boucher derrière lui. Le match aller au Groupama Stadium avait renforcé cette impression.

Il avait été exclu en fin de match pour une obstruction. Ses nombreux coups avaient laissé des traces sur le visage de Kang-In Lee comme l'a rappelé le site Culture PSG. Mieux vaut éviter de rencontrer ce joueur agressif pour les Parisiens en avril. Le Paris Saint-Germain vise une deuxième ligue des champions consécutive. Liverpool arrive en quart de finale avant une possible demi-finale contre le Real Madrid ou le Bayern Munich, laquelle interviendra 10 jours après le match contre Lyon.