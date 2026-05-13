ICONSPORT_366221_0003
Florentino Pérez

Real : « Le Jean-Michel Aulas du Real Madrid », Acherchour détruit Pérez

Liga13 mai , 21:00
parQuentin Mallet
0
Ce mardi, Florentino Pérez a convoqué une conférence de presse exceptionnelle afin de tenter d'éteindre l'incendie qui ravage le Real Madrid cette saison. Pour Walid Acherchour, l'exercice a été complètement raté.
En pleine crise sportive et institutionnelle, Florentino Pérez a pris la décision d'organiser une conférence de presse surprise au cours de laquelle il a confirmé qu'il ne démissionnerait pas et que le seul moyen pour lui de le voir quitter le Real Madrid serait d'être battu aux prochaines élections. L'occasion aussi pour lui d'en convoquer de nouvelles, tout en tirant à vue sur les journalistes. Une conférence de presse au cours de laquelle il n'a quasiment pas parlé de sportif et n'a jamais remis en question le travail réalisé ces derniers mois. Pour Walid Acherchour, la sortie du président du Real Madrid est « lunaire », ce dernier n'ayant pas du tout mis le doigt sur les bonnes choses.

Lire aussi

Real Madrid : Corruption, misogynie, bagarre et vol, Florentino Pérez déchainéReal Madrid : Corruption, misogynie, bagarre et vol, Florentino Pérez déchainé
Coup de tonnerre au Real Madrid, Florentino Pérez met sa place en jeuCoup de tonnerre au Real Madrid, Florentino Pérez met sa place en jeu

Walid Acherchour se paye Florentino Pérez

« Il est complètement cuit, complètement cuit. C'est le Jean-Michel Aulas du Real Madrid. On a eu la confirmation dans une conférence de presse lunaire, lamentable, où à aucun moment il veut parler de sportif. On a beau critiquer, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Xabi Alonso, mais le responsable numéro 1 de cette saison au Real Madrid, c'est Florentino Pérez.
On en a encore eu la confirmation. Quand on voit le concours d'égocentrisme qu'il a pendant toute la conférence de presse, quand on sait que cette année il n'a pas soutenu Xabi Alonso quand il le fallait, que la république des joueurs amène à des situations catastrophiques et ridicules. On peut critiquer les joueurs, mais le responsable, celui qui a permis tout ça, c'est Florentino Pérez. Sa conférence de presse… c'est lamentable », a déclaré le consultant de l'After Foot sur RMC.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366056_0115
LOSC

Lille : Létang rêve d’un transfert fou à 60 ME

ICONSPORT_366265_0040
Ligue 1

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

La Ligue 1 diffusée sur Ligue 1+
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée

ICONSPORT_366263_0091
Ligue 1

L1 : Strasbourg mate Brest

Fil Info

13 mai , 21:35
Lille : Létang rêve d’un transfert fou à 60 ME
13 mai , 21:15
L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens
13 mai , 20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
13 mai , 20:54
L1 : Strasbourg mate Brest
13 mai , 20:49
Brest fête Grégory Lorenzi avant son départ à l'OM
13 mai , 20:42
Le Mans en Ligue 1, la LFP met fin au suspense
13 mai , 20:40
L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme
13 mai , 20:20
Medhi Benatia dit presque oui à son futur club
13 mai , 20:05
Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Derniers commentaires

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

Le Qatar tue le football européen aussi.

ASSE : Ça chauffe à Saint-Etienne, Gazidis prend la parole

Et Pourquoi ! C'est là que les supporters doivent montrer leur attachement à leur club . Regardez le changement chez les supporters parisiens : qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ils chantent et encouragent leur équipe . C'est ça le sport .

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

D’emblée et Kvara, c’est un régal … 🥳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

Tout à fait !... le Qatar tue le Football Français avec Nasser qui règne sur la Ligue 1 avec toutes les institutions du Football Français à ses pieds.

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Baracacolac, il faut le vendre cet été , il n’y est plus du tout, pfff… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading