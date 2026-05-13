Real : « Le Jean-Michel Aulas du Real Madrid », Acherchour détruit Pérez

Ce mardi, Florentino Pérez a convoqué une conférence de presse exceptionnelle afin de tenter d'éteindre l'incendie qui ravage le Real Madrid cette saison. Pour Walid Acherchour, l'exercice a été complètement raté.

lunaire », ce dernier n'ayant pas du tout mis le doigt sur les bonnes choses. En pleine crise sportive et institutionnelle, Florentino Pérez a pris la décision d'organiser une conférence de presse surprise au cours de laquelle il a confirmé qu'il ne démissionnerait pas et que le seul moyen pour lui de le voir quitter le Real Madrid serait d'être battu aux prochaines élections. L'occasion aussi pour lui d'en convoquer de nouvelles, tout en tirant à vue sur les journalistes. Une conférence de presse au cours de laquelle il n'a quasiment pas parlé de sportif et n'a jamais remis en question le travail réalisé ces derniers mois. Pour Walid Acherchour, la sortie du président du Real Madrid est «», ce dernier n'ayant pas du tout mis le doigt sur les bonnes choses.

Walid Acherchour se paye Florentino Pérez

« Il est complètement cuit, complètement cuit. C'est le Jean-Michel Aulas du Real Madrid. On a eu la confirmation dans une conférence de presse lunaire, lamentable, où à aucun moment il veut parler de sportif. On a beau critiquer, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Xabi Alonso, mais le responsable numéro 1 de cette saison au Real Madrid, c'est Florentino Pérez.

On en a encore eu la confirmation. Quand on voit le concours d'égocentrisme qu'il a pendant toute la conférence de presse, quand on sait que cette année il n'a pas soutenu Xabi Alonso quand il le fallait, que la république des joueurs amène à des situations catastrophiques et ridicules. On peut critiquer les joueurs, mais le responsable, celui qui a permis tout ça, c'est Florentino Pérez. Sa conférence de presse… c'est lamentable », a déclaré le consultant de l'After Foot sur RMC.