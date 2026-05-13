Nantes arrive en Ligue 2, adieu les gros salaires

Officiellement relégué en Ligue 2, le FC Nantes devra adapter son train de vie. Les Canaris prévoient de se séparer des joueurs les mieux rémunérés. Mais encore faudrait-il leur trouver une porte de sortie. Etant donné l’état financier du foot français, la tâche n’est pas si simple.

Le FC Nantes se prépare à un été mouvementé. Sans parler de la succession du coach Vahid Halilhodzic, qui ne poursuivra pas l’aventure après sa brève mission, le club officiellement relégué devra adapter son effectif à la Ligue 2. Il faut donc s’attendre à une vague de départs, notamment chez les joueurs à forte valeur marchande, ou ceux qui figurent parmi les mieux rémunérés.

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La grille salariale sera effectivement revue à la baisse, confirme l’insider Emmanuel Merceron, qui précise que le plus haut salaire du vestiaire ne dépassera pas les 50 000 euros par mois. Dans ces conditions, il sera impossible de conserver le défenseur polyvalent Nicolas Cozza, prêté par les Allemands de Wolfsburg cette saison. Quant à Johann Lepenant, la perspective de le voir rester n’est pas à exclure. Mais le milieu passé par l’Olympique Lyonnais, déjà convoité par Toulouse l’été dernier, a toujours la cote en Ligue 1. Mais qui dit intérêt ne dit pas forcément transfert.

Car toujours selon la même source, le FC Nantes rencontre des difficultés pour vendre ses joueurs à cause de la situation du foot français. En pleine crise des droits TV, les pensionnaires de Ligue 1 possèdent des enveloppes limitées et font attention à leurs dépenses. Ce n’est pas l’idéal pour les Nantais, d’autant que la direction refuse catégoriquement de brader ses meilleurs éléments à l’image du jeune défenseur Tylel Tati, et surtout de Matthis Abline. Le FC Nantes a récemment refusé une offre de l’AS Monaco à hauteur de 15 millions d’euros pour son attaquant, sachant que le Paris FC et d’autres formations à l’étranger sont également sur le coup.