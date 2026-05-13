Nantes arrive en Ligue 2, adieu les gros salaires

Écoute le l’ancien pauvre.
Ok. Juste renseîgne toi
Lens n'a pas encore gagné la coupe de France. Je pense que ce club ne gagne aucun trophée cette année..
Perso, rien à battre de ce record secondaire. On le battra probablement. La seule question sera de savoir si ce sera fait rapidement ou pas. Quand on voit le Bayern de l'autre côté du Rhin, ça fait belle lurette que ce record est explosé et à plusieurs reprises. Pas de raisons qu'on ne fasse pas pareil. Mais la priorité, et de loin c'est la LdC. Entre une nouvelle coupe aux grandes oreilles et un huitième championnat consécutif, le choix est vite fait.
Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
Dans la nouvelle grille salariale du #FCNantes estampillée L2, le + haut salaire est à 50K. Donc Cozza et son salaire XXL c'est impossible. Pour Lepenant, il peut rester, mais il a des courtisans en L1, comme Toulouse l'été dernier. Maintenant, les clubs de L1 n'ont plus
Au niveau mercato, penses tu le FCN capable de conserver Lepenant ? Est ce que selon toi il faut également garder Cozza et le joueur serait il ok pour venir définitivement à Nantes ?