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Waldemar Kita

Nantes arrive en Ligue 2, adieu les gros salaires

FC Nantes13 mai , 22:30
parEric Bethsy
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Officiellement relégué en Ligue 2, le FC Nantes devra adapter son train de vie. Les Canaris prévoient de se séparer des joueurs les mieux rémunérés. Mais encore faudrait-il leur trouver une porte de sortie. Etant donné l’état financier du foot français, la tâche n’est pas si simple.
Le FC Nantes se prépare à un été mouvementé. Sans parler de la succession du coach Vahid Halilhodzic, qui ne poursuivra pas l’aventure après sa brève mission, le club officiellement relégué devra adapter son effectif à la Ligue 2. Il faut donc s’attendre à une vague de départs, notamment chez les joueurs à forte valeur marchande, ou ceux qui figurent parmi les mieux rémunérés.

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La grille salariale sera effectivement revue à la baisse, confirme l’insider Emmanuel Merceron, qui précise que le plus haut salaire du vestiaire ne dépassera pas les 50 000 euros par mois. Dans ces conditions, il sera impossible de conserver le défenseur polyvalent Nicolas Cozza, prêté par les Allemands de Wolfsburg cette saison. Quant à Johann Lepenant, la perspective de le voir rester n’est pas à exclure. Mais le milieu passé par l’Olympique Lyonnais, déjà convoité par Toulouse l’été dernier, a toujours la cote en Ligue 1. Mais qui dit intérêt ne dit pas forcément transfert.
Car toujours selon la même source, le FC Nantes rencontre des difficultés pour vendre ses joueurs à cause de la situation du foot français. En pleine crise des droits TV, les pensionnaires de Ligue 1 possèdent des enveloppes limitées et font attention à leurs dépenses. Ce n’est pas l’idéal pour les Nantais, d’autant que la direction refuse catégoriquement de brader ses meilleurs éléments à l’image du jeune défenseur Tylel Tati, et surtout de Matthis Abline. Le FC Nantes a récemment refusé une offre de l’AS Monaco à hauteur de 15 millions d’euros pour son attaquant, sachant que le Paris FC et d’autres formations à l’étranger sont également sur le coup.
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Derniers commentaires

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Écoute le l’ancien pauvre.

L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Ok. Juste renseîgne toi

L1 : Le PSG dégoûte Lens et décroche le titre

Lens n'a pas encore gagné la coupe de France. Je pense que ce club ne gagne aucun trophée cette année..

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Perso, rien à battre de ce record secondaire. On le battra probablement. La seule question sera de savoir si ce sera fait rapidement ou pas. Quand on voit le Bayern de l'autre côté du Rhin, ça fait belle lurette que ce record est explosé et à plusieurs reprises. Pas de raisons qu'on ne fasse pas pareil. Mais la priorité, et de loin c'est la LdC. Entre une nouvelle coupe aux grandes oreilles et un huitième championnat consécutif, le choix est vite fait.

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Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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