Rafael Leao envoie son CV au PSG

Désireux de quitter l’AC Milan, Rafael Leao rêve de signer au PSG. Mais l’intérêt du Portugais pour le double champion d’Europe en titre n’est pas réciproque… pour l’instant.

L’attaque du Paris Saint-Germain se fait un lifting cet été. Gonçalo Ramos est parti à l’AC Milan tandis que Kang-in Lee a lui signé à l’Atlético de Madrid. Les prochains jours risquent encore d’être animés avec les possibles départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Il est nécessaire pour le club parisien de se renforcer en attaque, raison pour laquelle Maghnes Akliouche, Mika Godts ou encore Ferran Torres sont pistés. Un nom est également évoqué parfois dans l’actualité du PSG, sans revenir avec insistance pour autant, celui de Rafael Leao.

En fin de contrat avec l’AC Milan dans deux ans, soit en juin 2028, l’international portugais a des envies d’ailleurs. Une tendance confirmée par PSG Inside Actu, qui révèle sur X que l’ancien joueur du LOSC rêve de signer à Paris. Un intérêt qui n’est cependant pas réciproque pour l’instant. « L'agent de Rafael Leao s'active en coulisses pour trouver une porte de sortie à son joueur cet été. Plusieurs grands clubs européens ont été approchés, dont le PSG » peut-on lire de la part de la source, qui ajoute : « À ce stade, c'est bien l'entourage du joueur qui tente de le placer au PSG et non l’inverse ».

Rafael Leao rêve de signer au PSG cet été