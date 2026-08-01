Rafael Leao envoie son CV au PSG

Rafael Leao envoie son CV au PSG

PSG01 août , 23:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Désireux de quitter l’AC Milan, Rafael Leao rêve de signer au PSG. Mais l’intérêt du Portugais pour le double champion d’Europe en titre n’est pas réciproque… pour l’instant.
L’attaque du Paris Saint-Germain se fait un lifting cet été. Gonçalo Ramos est parti à l’AC Milan tandis que Kang-in Lee a lui signé à l’Atlético de Madrid. Les prochains jours risquent encore d’être animés avec les possibles départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Il est nécessaire pour le club parisien de se renforcer en attaque, raison pour laquelle Maghnes Akliouche, Mika Godts ou encore Ferran Torres sont pistés. Un nom est également évoqué parfois dans l’actualité du PSG, sans revenir avec insistance pour autant, celui de Rafael Leao.
En fin de contrat avec l’AC Milan dans deux ans, soit en juin 2028, l’international portugais a des envies d’ailleurs. Une tendance confirmée par PSG Inside Actu, qui révèle sur X que l’ancien joueur du LOSC rêve de signer à Paris. Un intérêt qui n’est cependant pas réciproque pour l’instant. « L'agent de Rafael Leao s'active en coulisses pour trouver une porte de sortie à son joueur cet été. Plusieurs grands clubs européens ont été approchés, dont le PSG » peut-on lire de la part de la source, qui ajoute : « À ce stade, c'est bien l'entourage du joueur qui tente de le placer au PSG et non l’inverse ».

Rafael Leao rêve de signer au PSG cet été

Autrement dit, Rafael Leao fait le forcing auprès de Luis Campos, qu’il connaît bien depuis leur aventure commune au LOSC, pour rejoindre le club Bleu et Rouge. Mais à ce stade du mercato, le profil de l’attaquant portugais de l’AC Milan n’est absolument pas prioritaire dans l’esprit des décideurs parisiens. Luis Enrique pourrait néanmoins changer d’avis au fil de l’été, notamment en fonction de l’évolution du dossier Ferran Torres. Car comme l’attaquant espagnol de Barcelone, Rafael Leao peut jouer sur un côté ou en pointe. Associé à Galatasaray, Fenerbahçe, Aston Villa, Chelsea ou encore Manchester United, le natif d’Almada au Portugal est valorisé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Lire aussi

PSG : Doublure d’Hakimi, Guéla Doué refuse le jobPSG : Doublure d’Hakimi, Guéla Doué refuse le job
PSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissementPSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissement
Articles Recommandés
Om Under Successeur De Greenwood Marseille Insiste
OM

OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste

Begraoui
ASSE

L’ASSE lancée sur la piste d’un buteur à 10 ME

Thauvin
Lens

Lens remporte la Como Cup

Om Signature Imminente Il Refuse Dattendre
OM

OM : Signature imminente, il refuse d’attendre

Fil Info

01 août , 23:30
OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste
01 août , 22:30
L’ASSE lancée sur la piste d’un buteur à 10 ME
01 août , 22:07
Lens remporte la Como Cup
01 août , 22:00
OM : Signature imminente, il refuse d’attendre
01 août , 21:30
Lille : Ancelotti va se planter, Acherchour sort les preuves
01 août , 21:00
Godts et le PSG mettent la pression, l’Ajax a vite cédé
01 août , 20:30
L'OL avantagé contre Prague, c'est clair et net
01 août , 20:00
Racisme en Argentine, une vérité inattendue éclate
01 août , 19:59
La compo de Lens contre Villarreal (20h sur Ligue1+)

Derniers commentaires

L'OL avantagé contre Prague, c'est clair et net

Après une grosse fessée il y a quelques jours et une prépa "made in Fonseca" bien pourrie dans tous les domaines (pour ne pas changer) l'OL n'est certainement pas avantagé bien au contraire avec ce clown.

OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste

Il est en fin de carriere et son salaire est hors de portée, 4,2M€/an, il vaut mieux miser sur le centre de formation et trouvé la nouvelle pépite!

L'OL avantagé contre Prague, c'est clair et net

Plus frais ou en manque de rythme ?? 😏

Accord entre l’OM et Kebbal, Paris exige 10 ME

Je le verrais mieux à l’OL

PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

C'est une invention inventé par les médias pour qu il prolonge, on appel ca mettre la pression à Paris pour une augmentation du salaire, les pistes de arsenal et après Liverpool c'est juste une invention

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading