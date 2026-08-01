La compo de Lens contre Villarreal (20h sur Ligue1+)

Il fait partie des meubles .On le garde encore un an
c'est loin d'etre fait!Doué veut jouer et etre titulaire
40-45 pas plus
Il y a eu un seisme et la derive des continents s'est accélérée
Doublure !Non il fera partie des 16 titulaires.il n'y a pas 11 titulaires et des remplaçants.L.E utilise 16 joueurs de base en fonction de l'adversaire
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𝐇-𝟏 avant #VILRCL ⌛️ Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 choisi par le coach Dino Toppmöller pour débuter la finale de la #ComoCup face au @VillarrealCF. 📺 À suivre sur @ligue1plus #𝑪𝒐̂𝒎𝒆Together #VILRCL