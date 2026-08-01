La compo de Lens contre Villarreal (20h sur Ligue1+)

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Lens01 août , 19:59
parCorentin Facy
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Match amical
Lens - Villarreal (20h sur Ligue1+)
La compo de Lens : Gorgelin, Antonio, Ganiou, Nawrocki, Abulhamid, Cuisance, Bulatovic, Udol, Sima, Thauvin (c), Edouard
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