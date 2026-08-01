L'OL avantagé contre Prague, c'est clair et net

L’OL dispose d’un réel avantage pour les deux matchs contre le Sparta Prague en Ligue des Champions puisque le club tchèque, en plus de devoir gérer la coupe d’Europe, a déjà repris son championnat.

Pour l’Olympique Lyonnais, le grand retour de la Ligue 1 va encore attendre un peu. En effet, l’équipe de Paulo Fonseca retrouvera les pelouses françaises le 22 août prochain à l’occasion d’un déplacement à Toulouse. Avant cela, l’OL devra gérer la Ligue des Champions avec pour commencer le troisième tour préliminaire contre le Sparta Prague. Le match aller se jouera ce mardi 4 août et le retour le mardi 11 août. Deux rencontres pour lesquelles Lyon a un vrai avantage sur son adversaire tchèque comme le souligne le site Olympique et Lyonnais : le Sparta Prague doit gérer en plus de la Ligue des Champions son championnat, qui a repris le 25 juillet dernier.

Le futur adversaire de l’OL a déjà disputé deux matchs officiels, une défaite contre Brno 3-1 et une victoire 3-1 face à Zlin. Les Tchèques auront également un match de championnat à jouer à l’extérieur contre le Mlada Boleslav le 8 août entre les deux matchs de Ligue des Champions contre l’OL. Un avantage pour l’équipe de Paulo Fonseca.

L'OL sera plus frais que le Sparta Prague

« Pendant ce temps, Paulo Fonseca et ses hommes auront une semaine pour préparer la deuxième manche, et éventuellement corriger ou améliorer des choses. Pour Adam Karabec et ses coéquipiers, ce ne sera en tout cas pas des plus simples à gérer » écrivent nos confrères spécialisés dans l’actualité de l’OL, qui estiment que cela doit profiter aux coéquipiers de Corentin Tolisso, qui seront donc plus frais pour ces deux matchs de troisième tour préliminaire à la C1.

Les plus pessimistes pourront néanmoins invoquer l’inverse, à savoir que Lyon manquera de rythme pour les deux rencontres face au Sparta tandis que les Tchèques seront déjà habitués aux efforts et à la compétition. Quoi qu’il en soit et peu importe le calendrier, l’objectif de Lyon est assurément de passer ce tour avant de disputer un potentiel barrage courant août.