OM : Signature imminente, il refuse d’attendre

Annoncé sur la piste menant à El Bilal Touré, l’Olympique de Marseille est pris de vitesse. Pendant que les Marseillais tentent d’enregistrer d’autres départs, l’attaquant de l’Atalanta Bergame se dirige vers Parme.

El Bilal Touré ne devrait pas signer à l’Olympique de Marseille . Cette semaine, on parlait d’un intérêt marseillais pour l’attaquant de l’Atalanta Bergame. La direction olympienne réfléchissait à la bonne formule pour recruter l’international malien. Mais le club classé cinquième de Ligue 1 la saison dernière n’aura pas à poursuivre sa réflexion. L’ancien joueur du Stade de Reims, non retenu par ses dirigeants suite à ses prêts à Stuttgart et Besiktas, se dirige tout droit vers Parme.

Alors que son équipe s’apprête à défier le Feyenoord Rotterdam dimanche, El Bilal Touré n’a pas été convoqué pour ce match de préparation. Cette absence laisse penser à un départ imminent. Ce que confirment les journalistes Gianluca Di Marzio et Alfredo Pedulla. D’après nos confrères, Parme a pris l’avantage sur la concurrence et se retrouve en bonne position pour conclure un prêt avec une option d’achat qui deviendrait automatique sous certaines conditions difficiles à atteindre. On apprend également que l’avant-centre de 24 ans a donné son accord à Parme, avec qu’il tient des discussions avancées.

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Son courtisan italien tente maintenant de finaliser le deal le plus vite possible pour ne plus entendre parler d’une menace marseillaise sur ce dossier. A priori, les Parmesans n’ont pas grand-chose à craindre dans la mesure où l’Olympique de Marseille ne semble toujours pas prêt à conclure une arrivée. Le club phocéen, qui n’a pas encore accueilli la moindre recrue cet été, doit d’abord vendre et alléger sa masse salariale avant d’étoffer l’effectif de Bruno Genesio. Cette situation d’attente oblige le directeur sportif Grégory Lorenzi à laisser filer certaines cibles réticentes à l’idée d’attendre un déblocage.