OM : Signature imminente, il refuse d’attendre

"Parce que Liverpool sont pas intéressé, ils se renseigne juste, c'est pas la même chose" Mais t'insiste en plus!!! Explique nous le principe d'un club qui se renseigne sur un joueur dont il ne veux pas...
Ta gueule abruti tu racontes de la merde
Plus tu parles plus tu te ridiculises....tout le monde le dit ici....tu t'en rends compte ? On te mets dans le meme sac que ton ami marseillais dijaya...Ca te fais plaisir d'être compare a lui ?? Mdr
Paixao c'est pas moreira et mikau
Et tout ça pour le prix de Diomande... 🤣 Et amorti par la vente de Barcola. Du coup Ramos / Lee / RKM c'est du bénef et on a pas touché l'enveloppe transfert... J'espère tellement un gros coup ! Mais les si tout se concrétise c'est fort ! On se renforce tout en gagnant de l'argent. Aie aie aie !!!
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