Godts et le PSG mettent la pression, l’Ajax a vite cédé

En quête d’un nouvel ailier après la décision de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain pousse pour recruter Mika Godts. Le talent de l’Ajax Amsterdam met lui aussi la pression sur ses dirigeants qui ont fini par accepter son possible départ.

Le Paris Saint-Germain a choisi sa nouvelle priorité. Afin d’anticiper l’éventuel départ de Bradley Barcola, qui refuse de prolonger son contrat, le club de la capitale s’est rabattu sur Mika Godts (21 ans) après l’échec pour Yan Diomandé. L’ailier de l’Ajax Amsterdam sort d’une saison remarquée avec 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Plusieurs cadors européens se sont penchés sur son profil. Mais c’est le double champion d’Europe qui accélère pour obtenir sa signature, avec succès puisque le Belge n’est pas insensible à cette approche.

Nous sommes d'accord avec la proposition du PSG, a confirmé l’agent du joueur Niels de Jonck à De Telegraaf. Le PSG a clairement montré qu'il tenait absolument à recruter Mika. Mika veut aller à Paris, ce qui me semble logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions. Je suis convaincu que les clubs parviendront à s'entendre sur le montant du transfert. » Selon les informations de Foot Mercato , Mika Godts, récemment aperçu à Porto en compagnie du conseiller parisien Luis Campos, a donné son accord au Paris Saint-Germain. «, a confirmé l’agent du joueur Niels de Jonck à De Telegraaf.

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Initialement opposé au départ de son ailier sous contrat jusqu’en 2029, l’Ajax Amsterdam a fini par céder. Son directeur technique Jordi Cruijff vient de déclarer que son club voulait « le garder encore au moins un an à Amsterdam ». Mais on parle désormais d’un montant minimum fixé à 60 millions d’euros. Cela n’a pas l’air de refroidir les Parisiens dont l’avancée sur ce dossier a été communiquée aux autres courtisans de Mika Godts.

Le PSG devance les Anglais

D’après le média TEAMtalk, Arsenal, Manchester United, Tottenham et Liverpool sont maintenant au courant des intentions du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si l’une de ces écuries de Premier League viendra défier le club de QSI. Pour le moment, ce n’est pas la tendance qui se dessine. Les décideurs franciliens, qui apprécient particulièrement la capacité de l’international belge (2 sélections) à évoluer sur tout le front de l’attaque, semblent avoir le champ libre pour conclure ce transfert à un prix raisonnable, bien loin des 120 millions d’euros que le Real Madrid s’apprête à débourser pour Yan Diomandé.