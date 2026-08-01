PSG : Doublure d’Hakimi, Guéla Doué refuse le job

A la recherche d’un défenseur polyvalent, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Guéla Doué. Mais la perspective de rejoindre le club francilien et son petit frère Désiré ne fait pas vraiment saliver le Strasbourgeois.

Le Paris Saint-Germain n’a pas seulement prévu de renforcer son attaque. Après l’arrivée imminente de Maghnes Akliouche en provenance de Monaco, et celle attendue d’un avant-centre pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale espère recruter un défenseur polyvalent. L’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos sentent la nécessité d’amener un joueur capable d’évoluer à droite et en charnière centrale. Une short-list a donc été établie et selon le journal L’Equipe, le nom de Guéla Doué (23 ans) y figure.

Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où le latéral droit de Strasbourg se distingue régulièrement. L’international ivoirien s’est aussi montré à son avantage en sélection, lui qui a disputé les quatre matchs des Eléphants lors du Mondial 2026. Le Paris Saint-Germain apprécie ses performances et se dit certainement que son adaptation serait facilitée par la présence de son petit frère Désiré Doué. Mais à l’heure actuelle, le Strasbourgeois est encore très loin d’une signature chez le double champion d’Europe. L’insider Djamel affirme que Guéla Doué n’est pas une priorité pour les Parisiens.

Et de toute façon, le latéral droit formé à Rennes ne considère pas non plus le Paris Saint-Germain comme son option favorite. Manifestement, le défenseur sous contrat jusqu’en 2029 dispose d’au moins une autre piste plus intéressante à ses yeux. Il faut dire qu’un joueur en pleine progression n’a pas forcément intérêt à venir jouer les doublures d’un titulaire intouchable comme Achraf Hakimi. Dans la mesure où le Paris Saint-Germain ne recrute que des éléments déterminés à venir, ce dossier paraît déjà compromis.