Thauvin

Lens remporte la Como Cup

Lens01 août , 22:07
parEric Bethsy
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Match amical / Finale de la Como Cup
RC Lens : 3-1 Villarreal
Buts pour le RC Lens : Udol (8e), Thauvin (61e, sp) et Fofana (90e+1)
But pour Villarreal : Ayoze Pérez (4e)
Exclusions : Cardona (82e) et Navarro (90e+5) pour Villarreal
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