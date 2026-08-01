Lens remporte la Como Cup

Godts et le PSG mettent la pression, l’Ajax a vite cédé

Et tout ça pour le prix de Diomande... 🤣 Et amorti par la vente de Barcola. Du coup Ramos / Lee / RKM c'est du bénef et on a pas touché l'enveloppe transfert... J'espère tellement un gros coup ! Mais les si tout se concrétise c'est fort ! On se renforce tout en gagnant de l'argent. Aie aie aie !!!