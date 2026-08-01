OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste

OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste

OM01 août , 23:30
parCorentin Facy
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Bruno Genesio l’a reconnu, la priorité de l’OM est de recruter un successeur à Mason Greenwood au poste d’ailier droit. Un nom revient avec insistance sur les réseaux sociaux, celui de Cengiz Ünder.
Le mercato de l’Olympique de Marseille peine terriblement à se lancer. Au 1er août, le club phocéen n’a toujours pas enregistré la moindre recrue, un fait rarissime pour un OM habitué aux grandes manoeuvres estivales depuis plusieurs années. Dans le sens des départs, il y a davantage de mouvements avec notamment les départs de Traoré, Aubameyang et surtout Greenwood. L’attaquant anglais, meilleur buteur de l’OM depuis deux ans, laisse un vide énorme au sein de l’effectif, raison pour laquelle Bruno Genesio a reconnu mardi lors d’un point presse à la Commanderie que le poste d’ailier droit était la priorité de l’Olympique de Marseille.
Et si pour compenser le départ de l’ancien Mancunien, le club phocéen tentait de faire revenir l’un de ses ex ? On ne parle pas ici de Florian Thauvin, dont le retour est souhaité par certains supporters, mais plutôt de Cengiz Ünder. Le Turc a laissé un excellent souvenir à Marseille et n’a plus qu’un an de contrat à Fenerbahçe. A 29 ans, il pourrait être accessible à moindre prix comme le souligne Yacine Youssfi, intervenant sur Football Club de Marseille. « L’ancien joueur de l’OM, Cengiz Under appartient toujours à Fenerbahçe… Le club ne compte plus sur lui. Il lui reste encore 1 an de contrat là-bas » a publié notre confrère sur X.

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Un avis globalement apprécié par les supporters olympiens, nombreux à valider cette idée et à encourager Grégory Lorenzi et Bruno Genesio à foncer sur Cengiz Ünder. Il faut dire que le Turc a laissé de très bons souvenirs à Marseille avec 15 buts et 7 passes décisives en 69 matchs de Ligue 1. Il s’était notamment montré très à son avantage sous les ordres de Jorge Sampaoli lors de la saison 2021-2022. Reste à voir si l’OM explorera cette piste, ou si Grégory Lorenzi a d’autres idées pour compenser le départ d’un Mason Greenwood qui risque de cruellement manquer à l’équipe de Bruno Genesio la saison prochaine.
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