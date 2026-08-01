Lille : Ancelotti va se planter, Acherchour sort les preuves

Lille a tenté un pari audacieux pour la succession de Bruno Genesio avec la nomination de Davide Ancelotti, qui n’a connu une seule expérience de numéro un depuis le début de sa carrière.

A la recherche d’un entraîneur pour compenser le départ de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille, Lille a fait un choix plutôt inattendu. Le club présidé par Olivier Létang a misé sur Davide Ancelotti, éternel adjoint de son père Carlo Ancelotti avec le PSG, le Real Madrid, le Bayern ou encore avec la sélection brésilienne. Le nouvel entraîneur du LOSC n’a connu qu’une seule fois le poste de numéro un, à Botafogo de juillet à décembre 2025. Une expérience assez faible pour un club de la dimension de Lille, troisième de Ligue 1 la saison dernière et qualifié en Ligue des Champions. Cela fait dire à Walid Acherchour que la saison lilloise pourrait être difficile.

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« Je ne dis pas qu'il va se vautrer mais je suis très sceptique. Je ne sais pas s'il va avoir le tact pour gérer des joueurs de moins bons niveaux par rapport à ce qu'il a connu en adjoint » a notamment glissé le consultant de RMC dans l’After Foot. Une prise de position qui a fait bondir certains internautes. « Mais maintenant on base les analyses sur un ressenti au pif ? C’est quoi la prochaine étape on regarde l’horoscope ? » a notamment publié l’un d’entre eux, ce à quoi Walid Acherchour a directement répondu sur X avec une réponse potentiellement inquiétante pour les supporters du LOSC.

« Non non pas au pif, parler à des gens du milieu qui ont connu le fils Ancelotti avec son père, des échos des entretiens pour des clubs moins fort que Lille sur les 18 derniers mois ou écouter ce qui se disait à Botafogo en pointant des points d’interrogation sans être définitif » a précisé celui qui intervient aussi dans le Winamax FC. Davide Ancelotti aura l’occasion cette saison de démontrer sa valeur en tant que numéro un dans un club qui laisse généralement le temps à ses entraîneurs de travailler. Une aubaine pour celui qui souhaite, à 37 ans, prendre son envol comme numéro un après avoir énormément appris au côté de son père.