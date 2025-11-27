PSG : Vitinha n’est pas content, triplé

Auteur d'un triplé retentissant face à Tottenham et artisan majeur de la victoire du Paris Saint-Germain, Vitinha a fait son autocritique en affirmant qu'il n'avait pas fait un bon match pour autant.

Le Paris Saint-Germain avait à cœur de se reprendre après le coup d'arrêt contre le Bayern Munich lors de la journée précédente en Ligue des champions . C'est donc dans une dynamique positive, après deux victoires en Ligue 1, que les hommes de Luis Enrique ont reçu Tottenham au Parc des Princes. Et quel accueil ! Une victoire 5 buts à 3 au terme d'un match à rebondissements. Surtout, c'est une victoire qui restera dans les mémoires de Vitinha, auteur d'un triplé dans des moments extrêmement importants du match. Pour autant, le milieu de terrain portugais estime, avec l'humilité qu'on lui doit, qu'il n'a pas fait un très bon match sur le plan individuel.

Vitinha marque 3 fois, mais n'est pas satisfait

« En tant que milieu, je ne pense pas que le but soit une chose vitale. C'est bien que je puisse ajouter ça à mon jeu, mais ce n'est pas sur ça que je me concentre. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas mon meilleur match, mais bien sûr que c'est inoubliable et que je vais m'en souvenir toute ma vie », a déclaré Vitinha, de passage en zone mixte après la victoire du PSG. Pour lui, son rôle de milieu de terrain penche plutôt vers le contrôle du jeu et la bonne passe plus qu'à marquer des buts. Pour autant, il avoue quand même savourer ce moment qu'il juge inoubliable.

En parallèle, le milieu de terrain portugais est conscient qu'il est devenu un élément indispensable du club francilien grâce au cap qu'il a passé depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc. « Luis Enrique m'a énormément aidé lors de sa première saison. J'ai fait une excellente saison, mais la deuxième saison, avec la Champions League, c'était important et j'étais bien aussi au niveau personnel. Maintenant, mon grand défi personnel est de maintenir ce niveau de compétitivité, mais le plus important reste toujours l'équipe ». Toujours en toute modestie.