Lucas Chevalier restait sur un très bon match face au Havre, son meilleur sous les couleurs du PSG. Mais sa performance en Ligue des Champions contre Tottenham mercredi replonge le gardien français dans ses doutes.

L’acclimatation est décidément très difficile pour Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Fautif lors de plusieurs matchs depuis son arrivée dans la capitale , l’international français pensait avoir lancé sa carrière sous le maillot Bleu et Rouge à l’occasion de la réception du Havre samedi soir. Très sollicité face aux Normands, l’ex-gardien de Lille avait répondu présent, livrant sans aucun doute sa meilleure performance au Paris SG. De quoi aborder la réception de Tottenham, ce mercredi en Ligue des Champions, avec une confiance reboostée.

Malheureusement pour le champion d’Europe en titre, son gardien n’a pas vraiment répondu aux attentes contre les Spurs. En encaissant trois buts, Lucas Chevalier a de nouveau démontré ses difficultés à se montrer au rendez-vous dans les grands matchs. Surtout, la comparaison avec un Gianluigi Donnarumma ultra-décisif la saison dernière est terrible pour le joueur formé à Lille, incapable de se montrer déterminant pour son équipe contre les Anglais en s’inclinant sur chaque tir cadré ou presque.

Un constat terrible dressé par Walid Acherchour dans le Winamax FC. « Chevalier, on est très loin du compte. Encore une fois contre Tottenham, il est sauvé par le résultat. On en parlera pas dans la presse sympa parce qu’à la fin, le PSG gagne 5-3. Mais comme contre le Barça, comme contre Tottenham en Supercoupe… La réalité, c’est qu’il n’inspire aucune peur à l’adversaire. Par contre, il inspire la peur à tous ses supporters et à tous ses coéquipiers. A chaque fois qu’il y a une frappe, il y a but ! Il a été bon contre Le Havre, mais Chevalier est venu au PSG pour ce type de match (contre Tottenham) » se désole le consultant du WFC avant de conclure.

« Sur le deuxième but, c’est cataclysmique. Sincèrement, c’est l’école du cirque. Le cirque n’est même pas marrant, quand tu regardes les ralentis… J’ai l’impression que le maillot est trop grand, le but est trop grand. Ce gardien que j’aimais tant à Lille, plus ça avance, plus ça pue le flop. La gestion mentale, le leadership, il a tout perdu ! » a analysé Walid Acherchour, de plus en plus sévère à l’égard de Lucas Chevalier. Et qui espère que l’ancien portier du LOSC sera en mesure d’inverser la tendance, sans quoi sa situation risque vite de devenir intenable dans la capitale, où les supporters sont déjà de plus en plus critiques et véhéments à son égard.