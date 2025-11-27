ICONSPORT_278257_0341

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

27 nov.
Corentin Facy
Lucas Chevalier restait sur un très bon match face au Havre, son meilleur sous les couleurs du PSG. Mais sa performance en Ligue des Champions contre Tottenham mercredi replonge le gardien français dans ses doutes.
L’acclimatation est décidément très difficile pour Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Fautif lors de plusieurs matchs depuis son arrivée dans la capitale, l’international français pensait avoir lancé sa carrière sous le maillot Bleu et Rouge à l’occasion de la réception du Havre samedi soir. Très sollicité face aux Normands, l’ex-gardien de Lille avait répondu présent, livrant sans aucun doute sa meilleure performance au Paris SG. De quoi aborder la réception de Tottenham, ce mercredi en Ligue des Champions, avec une confiance reboostée.
Malheureusement pour le champion d’Europe en titre, son gardien n’a pas vraiment répondu aux attentes contre les Spurs. En encaissant trois buts, Lucas Chevalier a de nouveau démontré ses difficultés à se montrer au rendez-vous dans les grands matchs. Surtout, la comparaison avec un Gianluigi Donnarumma ultra-décisif la saison dernière est terrible pour le joueur formé à Lille, incapable de se montrer déterminant pour son équipe contre les Anglais en s’inclinant sur chaque tir cadré ou presque.
Un constat terrible dressé par Walid Acherchour dans le Winamax FC. « Chevalier, on est très loin du compte. Encore une fois contre Tottenham, il est sauvé par le résultat. On en parlera pas dans la presse sympa parce qu’à la fin, le PSG gagne 5-3. Mais comme contre le Barça, comme contre Tottenham en Supercoupe… La réalité, c’est qu’il n’inspire aucune peur à l’adversaire. Par contre, il inspire la peur à tous ses supporters et à tous ses coéquipiers. A chaque fois qu’il y a une frappe, il y a but ! Il a été bon contre Le Havre, mais Chevalier est venu au PSG pour ce type de match (contre Tottenham) » se désole le consultant du WFC avant de conclure.

« Sur le deuxième but, c’est cataclysmique. Sincèrement, c’est l’école du cirque. Le cirque n’est même pas marrant, quand tu regardes les ralentis… J’ai l’impression que le maillot est trop grand, le but est trop grand. Ce gardien que j’aimais tant à Lille, plus ça avance, plus ça pue le flop. La gestion mentale, le leadership, il a tout perdu ! » a analysé Walid Acherchour, de plus en plus sévère à l’égard de Lucas Chevalier. Et qui espère que l’ancien portier du LOSC sera en mesure d’inverser la tendance, sans quoi sa situation risque vite de devenir intenable dans la capitale, où les supporters sont déjà de plus en plus critiques et véhéments à son égard.
Derniers commentaires

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il a vendu l'arena, mais l'argent, il est ou?? dans la galaxie textor, une bulle qui va eclater, et qui fuit deja

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

John textor est un genie, il a degradé les comptes de l'ol!!! t'as raison, changes rien

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading