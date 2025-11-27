Un problème Kvaratskhelia au PSG, Riolo sonne l’alerte

Titularisé au poste d’ailier droit contre Tottenham mercredi soir (5-3), Khvicha Kvaratskhelia ne s’est pas montré à son avantage. Daniel Riolo voit un gros problème à venir entre le Géorgien et Luis Enrique.

Luis Enrique est un fou de la polyvalence. L’entraîneur du Paris Saint-Germain aime que ses joueurs soient capables d’interpréter plusieurs rôles et de changer de position, d’un match à l’autre ou parfois au cours d’une même rencontre. Ousmane Dembélé est le meilleur exemple de cette polyvalence à outrance, l’international français étant capable de jouer sur les trois postes offensifs. Ce n’est pas le cas pour l’instant de Khvicha Kvaratskhelia. Aligné à droite contre Tottenham mercredi, l’international géorgien a livré une prestation décevante, comme très souvent dès lors qu’il ne joue pas à son poste préféré à gauche.

Un problème selon Daniel Riolo, qui insiste sur le fait que Luis Enrique souhaite avoir à sa disposition des joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes. Ce qui n’est définitivement pas le cas de l’ancien ailier virevoltant de Naples. « Le choix bizarre du soir, c’était Djantou devant qui n’a pas fait un bon match, il faut le dire. On ne va pas lui taper dessus, c’est un môme. Et on a encore vu le fameux Kvaratskhelia à droite. C’est probablement un hasard aussi si, quand Barcola est sorti, ça a beaucoup mieux joué avec Kvara à gauche. Luis Enrique est dingue de la polyvalence car lui-même était un très bon joueur qui arrivait à jouer partout » lance d'abord Daniel Riolo avant de poursuivre.

Kvaratskhelia, Riolo détecte un problème

« Il a envie que ses joueurs soient polyvalents comme lui. Ca arrive que des joueurs y arrivent, mais d’autres n’y arrivent pas. Kvaratskhelia c’est un mec qui veut jouer uniquement en haut à gauche. Luis Enrique essaie de forcer avec lui, mais ça ne marche pas bien. Il n’est pas à l’aise à droite et il a été beaucoup plus dangereux quand il a été remis à gauche. Ca tombe encore sur Barcola, mais quand il est sorti, ça a quand même beaucoup mieux tourné » a analysé sur RMC le journaliste de l’After Foot. Reste à voir comment Luis Enrique gèrera cela dans les mois à venir avec Khvicha Kvaratskhelia et avec Bradley Barcola, deux joueurs bien plus utiles et performants lorsqu’ils jouent à gauche de l’attaque parisienne.