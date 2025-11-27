ICONSPORT_276732_0341

Un problème Kvaratskhelia au PSG, Riolo sonne l’alerte

PSG27 nov. , 16:20
parCorentin Facy
0
Titularisé au poste d’ailier droit contre Tottenham mercredi soir (5-3), Khvicha Kvaratskhelia ne s’est pas montré à son avantage. Daniel Riolo voit un gros problème à venir entre le Géorgien et Luis Enrique.
Luis Enrique est un fou de la polyvalence. L’entraîneur du Paris Saint-Germain aime que ses joueurs soient capables d’interpréter plusieurs rôles et de changer de position, d’un match à l’autre ou parfois au cours d’une même rencontre. Ousmane Dembélé est le meilleur exemple de cette polyvalence à outrance, l’international français étant capable de jouer sur les trois postes offensifs. Ce n’est pas le cas pour l’instant de Khvicha Kvaratskhelia. Aligné à droite contre Tottenham mercredi, l’international géorgien a livré une prestation décevante, comme très souvent dès lors qu’il ne joue pas à son poste préféré à gauche.
Un problème selon Daniel Riolo, qui insiste sur le fait que Luis Enrique souhaite avoir à sa disposition des joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes. Ce qui n’est définitivement pas le cas de l’ancien ailier virevoltant de Naples. « Le choix bizarre du soir, c’était Djantou devant qui n’a pas fait un bon match, il faut le dire. On ne va pas lui taper dessus, c’est un môme. Et on a encore vu le fameux Kvaratskhelia à droite. C’est probablement un hasard aussi si, quand Barcola est sorti, ça a beaucoup mieux joué avec Kvara à gauche. Luis Enrique est dingue de la polyvalence car lui-même était un très bon joueur qui arrivait à jouer partout » lance d'abord Daniel Riolo avant de poursuivre.

Kvaratskhelia, Riolo détecte un problème

« Il a envie que ses joueurs soient polyvalents comme lui. Ca arrive que des joueurs y arrivent, mais d’autres n’y arrivent pas. Kvaratskhelia c’est un mec qui veut jouer uniquement en haut à gauche. Luis Enrique essaie de forcer avec lui, mais ça ne marche pas bien. Il n’est pas à l’aise à droite et il a été beaucoup plus dangereux quand il a été remis à gauche. Ca tombe encore sur Barcola, mais quand il est sorti, ça a quand même beaucoup mieux tourné » a analysé sur RMC le journaliste de l’After Foot. Reste à voir comment Luis Enrique gèrera cela dans les mois à venir avec Khvicha Kvaratskhelia et avec Bradley Barcola, deux joueurs bien plus utiles et performants lorsqu’ils jouent à gauche de l’attaque parisienne.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276253_0011
OM

OM : Expert mercato, Longoria prend une leçon du PSG

ICONSPORT_277974_0209
OL

Sur quelle chaine suivre Maccabi Tel-Aviv - OL ?

ICONSPORT_273079_0118
Europa League

Porto - Nice : Les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

ICONSPORT_278313_0002
Europa League

Lille - Dinamo Zagreb : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18:00
OM : Expert mercato, Longoria prend une leçon du PSG
17:50
Sur quelle chaine suivre Maccabi Tel-Aviv - OL ?
17:42
Porto - Nice : Les compos (18h45 sur Canal+ Sport)
17:39
Lille - Dinamo Zagreb : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:38
FFF : Nouveau vol de données, des millions de licenciés concernés
17:20
Michael Olise vendu, le Bayern dit oui à 140 millions d’euros
17:00
Audience : Petit score pour PSG-Tottenham sur Canal+
16:40
L’OL change de gardien, c'est mérité

Derniers commentaires

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

ma pathetique vie tu en reverais. Pourquoi 1997 ? parce que en 96 l'OM etait en ligue 2 tout simplement. Tu dis que lyon a existé 10 ans , alors je te montre que sur 28 ans l'OL est largement devant l'OM

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

les memes qui disent que l'Arena auraient été rentables citiquaient Aulas d'etre un agent immobilier, un promotteur ou un marchand de bien et plus un president de club

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading