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PSG : Pourquoi le Real Madrid croit en la signature d’Hakimi

PSG27 mars , 10:00
parAlexis Rose
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Bien aidé par Kylian Mbappé, le Real Madrid va tenter de réaliser un gros coup sur le marché des transferts en essayant de faire revenir Achraf Hakimi.
Formé au Real Madrid pendant plus de dix ans (2006-2018), Achraf Hakimi n’a jamais eu sa chance chez les Merengues. S’il a bien disputé 17 matchs sous le maillot madrilène au début de sa carrière, le défenseur a dû s'exporter au Borussia Dortmund, à l’Inter Milan puis au Paris Saint-Germain pour devenir le meilleur latéral droit du monde. Mais Hakimi a-t-il désormais une chance de revenir à Madrid ?
La presse espagnole pense que oui. Dans l’optique de continuer à bâtir une équipe compétitive pour viser tous les titres, et notamment en Ligue des Champions, le Real travaille sur le recrutement de valeurs sûres en vue du prochain mercato. À la recherche d’un latéral droit de très haut niveau, Madrid a forcément coché le nom de Hakimi en premier lieu.

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Selon les informations du site Don Balon, un retour de l’international marocain au Real est possible : « Le joueur lui-même serait impatient de revêtir à nouveau le maillot madrilène, il estime que le moment est idéal pour franchir le pas ». Au Real, son profil est forcément apprécié, avec son jeu offensif, son expérience du très haut niveau. Et la présence dans l’effectif madrilène de son grand ami Kylian Mbappé pourrait aussi faire la différence.
Ce potentiel transfert sera quand même très compliqué à réaliser pour la Maison Blanche, surtout qu’Hakimi est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029 et que Paris ne compte pas du tout se séparer de son Marocain. Du côté de Madrid, « il y a toutefois des raisons d'être optimiste, l’amélioration des relations entre les deux clubs facilite le dialogue, et la volonté du joueur pourrait être déterminante s'il décide de forcer son transfert ». Autant dire que ce dossier Hakimi n’a pas fini de faire parler du côté de Paris mais aussi et surtout de Madrid.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

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