PSG : Pourquoi le Real Madrid croit en la signature d’Hakimi

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Niquer sa carrière ? Regarde l evolution de sa valeur marchande depuis qu il est parti au PSG, le nombre de trophées, gagnés, de demi finales, finales qu il a joué et gagné... En 2025 il est le joueur Europeen ayant joué le plus de match (73), il est passé de simple Espoir en jouant a l OL, a international A en selection depuis qu il joue au PSG ... Tu peux dire des conneries mais pas falsifier la réalité !!!