PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Le déménagement du PSG loin du Parc des Princes est une question qui va venir rapidement sur le devant de la scène. Un sujet très tendu chez l'un des candidats à l'arrivée du futur grand stade parisien.

En dehors des ambitions sportives, c’est le grand chantier de l’année 2026. Le PSG a fait savoir qu’il allait devoir choisir le lieu de son futur stade cette année, après avoir réduit son choix entre la ville de Massy et celle de Poissy. L’idée de rester au Parc des Princes et de pouvoir racheter le stade de la Porte d’Auteuil est bien évidemment inscrite en filigrane, mais cela peut dépendre des élections de ce printemps. Et si les promesses électorales sont nombreuses, mais Nasser Al-Khelaïfi n’a absolument aucune garantie qu’il ne se fait pas mener en bateau, et que l’achat ne se transformera pas en location longue durée, ou en réticence au moment venu.

Massy très froid sur une arrivée du PSG

Le PSG travaille donc à trouver l’emplacement d’un stade digne des grands clubs européens au niveau de la structure, de la capacité d’accueil et des revenus financiers, à défaut d’avoir le prestige, l’emplacement et l’histoire du Parc des Princes. Toutefois, le tapis rouge n’est pas forcément déroulé à Massy, où le Maire a simplement consenti à lancer un référendum pour savoir si l’idée de voir le PSG s’installer dans leur ville était vue positivement par les habitants.

De son côté, l’opposition a déjà lancé une consultation citoyenne, dont le résultat est sans appel selon la candidate à la Mairie Hella Kribi-Romdhane (Génération.s). « Sur les 3 571 votants, 74 % ont voté contre. Nous ne voulons pas laisser 20 ha en cœur de ville à un acteur privé, qui en plus relève d’une puissance étrangère. C’est le principe même d’accueillir un stade en cœur de ville qui se pose. Est-ce qu’on a envie de ce projet ou pas ? Est-ce que c’est prioritaire de livrer ce terrain-là et d’attribuer un permis de construire au PSG plutôt qu’à un autre projet d’intérêt général ? À la place, nous voyons plutôt un écoquartier avec une zone commerciale, des commerces de proximité et des équipements publics », a confié la femme politique dans les colonnes du Parisien.

Un discours qui laisse à penser que le PSG et ses propriétaires ne seraient clairement pas les bienvenus s’ils désiraient s’installer à Massy. L’histoire de la construction des stades en France est de toute façon souvent faite de farouche opposition, avec la réputation que traine le football aussi, et ses supporters. Du côté de Poissy, l’accueil est beaucoup moins glacial, même si on rappelle que derrière les beaux discours et les opportunités, il n’y a absolument rien eu de concret en dehors de quelques études de faisabilité. De quoi laisser penser que ce dossier va au moins attendre la fin de l’année 2026 avant de se décanter. D’ailleurs, les prochains comités de pilotage ont été reportés à après les élections municipales.