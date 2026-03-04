OL : Les Anglais lui tournent autour, il va prolonger

Gardien remplaçant de l’Olympique Lyonnais, Rémy Descamps a la cote en Angleterre. La doublure de Dominik Greif aurait pu traverser la Manche dès cet hiver. Mais le Français a choisi de prolonger son contrat au club rhodanien.

Beaucoup d’autres gardiens remplaçants aimeraient être à la place de Rémy Descamps. Alors que la plupart de ses homologues attendent désespérément une blessure ou une suspension du titulaire, le portier de l’Olympique Lyonnais bénéficie d’un temps de jeu correct pour son statut. Cette saison, le Français a déjà disputé 11 matchs toutes compétitions confondues. L’ancien Nantais avait notamment les faveurs de Paulo Fonseca en tout début d’exercice, le temps pour Dominik Greif de s’adapter après son arrivée mi-août.

Performant, Rémy Descamps avait convaincu l’entraîneur portugais de lui confier les matchs de Coupe de France, mais aussi ceux en Ligue Europa. Si l’Olympique Lyonnais poursuit ses parcours dans les deux compétitions, le gardien de 29 ans pourra ajouter quelques rencontres à son compteur. Ce contexte favorable a sans doute pesé dans son choix. Cet hiver, Rémy Descamps a eu des touches en Angleterre. West Bromwich Albion et Hull City, pensionnaires de Championship (D2 anglaise), étaient intéressés par son profil. Mais le portier formé au Paris Saint-Germain n’a pas bougé. Mieux, le Lyonnais va même prolonger son contrat.

Lié au club rhodanien jusqu’en 2027, Rémy Deschamps va signer pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2029, annonce le site de L’Equipe. C’est encore une belle marque de confiance de la part de l’Olympique Lyonnais, satisfait du travail et des prestations de son gardien numéro 2. Etant donné le niveau affiché par le titulaire Dominik Greif depuis son arrivée, un changement de hiérarchie semble assez improbable. Mais Rémy Deschamps, probable titulaire lors du quart de finale de Coupe de France contre Lens jeudi, semble largement se contenter de sa situation.