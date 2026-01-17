Le nouveau maillon faible du PSG pointé du doigt

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a disposé du LOSC. Le club de la capitale a pu compter sur une belle force collective, même si la performance de Désiré Doué peine encore à convaincre Daniel Riolo.

Le Paris Saint-Germain a provisoirement repris la tête de la Ligue 1 grâce à son succès au Parc des Princes face au LOSC, ce vendredi soir. Si tout n’a pas été parfait, le club de la capitale a fini par s’en sortir. Ousmane Dembélé a livré une belle prestation et, globalement, le groupe parisien a répondu présent.

Un seul joueur est néanmoins pointé du doigt depuis quelques matches : Désiré Doué. Si son talent est indéniable, l’ancien du Stade Rennais a parfois du mal à jouer simple, ce qui impacte les prestations collectives du PSG . Daniel Riolo ne dira pas le contraire.

Le PSG va mieux mais...

Présent ces dernières heures sur l’antenne de RMC, le journaliste a en effet déclaré au sujet de l’international français et du PSG :

« Le débat du moment porte sur l’absence de recrutement. Je n’arrive pas à dire qui a raison et qui a tort. Il faut admettre qu’on n’a pas vraiment vu le PSG depuis le début de la saison, alors qu’il est bien placé partout. La réponse, nous allons bientôt l’avoir, car la saison du PSG commence maintenant. On spécule, mais on va avoir la réponse.

Dembélé, lorsque le milieu sera là, répondra présent. Il n’y a qu’un joueur que je trouve intermittent, c’est Doué. Je l’ai trouvé un peu mieux, mais c’est encore un joueur qui doit nous rappeler qui il était l’année dernière. »

Lire aussi Il annonce son transfert au PSG, le Barça sous le choc

Le PSG s’est remis la tête à l’endroit après son élimination surprise en Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique peuvent désormais se projeter plus sereinement sur le déplacement sur la pelouse du Sporting mardi soir prochain en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain serait bien inspiré de prendre les trois points afin de quasiment assurer sa place dans le top 8.