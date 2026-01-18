Le PSG injouable au mercato, l’Europe est sous le choc

Enorme chantier du PSG, qui est allé chercher une promesse du FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat. Les autres candidats pour faire signer Dro Fernandez n'étaient pas prêts.

Entraineur du FC Barcelone , Hansi Flick n’a pas hésité à parler de l’une des plus grandes déceptions de sa vie d’entraineur. Le très prometteur milieu de terrain Dro Fernandez a en effet décidé de quitter le club catalan à six mois de la fin de son contrat. Cela sans négocier avec les blaugranas, puisqu’il va faire en sorte que le PSG active sa clause libératoire. Le club français va débourser six millions d’euros et s’offrir un joueur qui vient de débuter cette saison en équipe première, même s’il possédait encore un temps de jeu très limité.

L'agent de Luis Enrique a fait le travail

Partir aussi tôt au PSG ne garantit pas la réussite, des joueurs comme Xavi Simons ou Arnau Tenas peuvent le confirmer. Mais il s’agit d’une très belle prise facilitée par le travail d’Ivan de la Peña. L’ancien joueur du Barça est l’agent de Luis Enrique, mais aussi celui de Dro Fernandez, ce qui a forcément facilité énormément les discussions.

Tout est désormais bouclé dans ce dossier, et l’officialisation n’est plus qu’une question de jours. Il s’agit d’une vraie claque pour le FC Barcelone , mais aussi pour les autres clubs qui suivent le jeune espagnol. En effet, Team Talk affirme que Manchester City et Chelsea ont été totalement surpris par la rapidité avec laquelle le PSG a bouclé l’affaire, et les deux ténors anglais n’ont même pas eu le temps de faire une offre.

Les formations de Premier League étaient persuadés que Dro terminerait la saison en Catalogne et partirait libre ensuite, ce qui laissait quelques mois pour placer ses pions. Cela n’a pas été le cas et le PSG n’a pas laissé le temps aux rumeurs de se propager pour sceller l’affaire en quelques jours seulement. Néanmoins, le travail de fond avait commencé il y a plusieurs semaines, Luis Enrique ayant échangé avec le jeune milieu de terrain de la Masia. Il n’y a finalement qu’un seul club qui avait une offre pour l’Espagnol en dehors du PSG, c’est le Borussia Dortmund.

Le choix a été vite fait et l’Europe a été mise KO par l’efficacité parisienne. Surtout que Paris n’a pas spécialement été habitué à agir de la sorte en pleine saison, mais l’opportunité était à prendre très rapidement.