ICONSPORT_281577_0087

Le PSG injouable au mercato, l’Europe est sous le choc

PSG18 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
1
Enorme chantier du PSG, qui est allé chercher une promesse du FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat. Les autres candidats pour faire signer Dro Fernandez n'étaient pas prêts.
Entraineur du FC Barcelone, Hansi Flick n’a pas hésité à parler de l’une des plus grandes déceptions de sa vie d’entraineur. Le très prometteur milieu de terrain Dro Fernandez a en effet décidé de quitter le club catalan à six mois de la fin de son contrat. Cela sans négocier avec les blaugranas, puisqu’il va faire en sorte que le PSG active sa clause libératoire. Le club français va débourser six millions d’euros et s’offrir un joueur qui vient de débuter cette saison en équipe première, même s’il possédait encore un temps de jeu très limité.

L'agent de Luis Enrique a fait le travail

Partir aussi tôt au PSG ne garantit pas la réussite, des joueurs comme Xavi Simons ou Arnau Tenas peuvent le confirmer. Mais il s’agit d’une très belle prise facilitée par le travail d’Ivan de la Peña. L’ancien joueur du Barça est l’agent de Luis Enrique, mais aussi celui de Dro Fernandez, ce qui a forcément facilité énormément les discussions.
Tout est désormais bouclé dans ce dossier, et l’officialisation n’est plus qu’une question de jours. Il s’agit d’une vraie claque pour le FC Barcelone, mais aussi pour les autres clubs qui suivent le jeune espagnol. En effet, Team Talk affirme que Manchester City et Chelsea ont été totalement surpris par la rapidité avec laquelle le PSG a bouclé l’affaire, et les deux ténors anglais n’ont même pas eu le temps de faire une offre.
Les formations de Premier League étaient persuadés que Dro terminerait la saison en Catalogne et partirait libre ensuite, ce qui laissait quelques mois pour placer ses pions. Cela n’a pas été le cas et le PSG n’a pas laissé le temps aux rumeurs de se propager pour sceller l’affaire en quelques jours seulement. Néanmoins, le travail de fond avait commencé il y a plusieurs semaines, Luis Enrique ayant échangé avec le jeune milieu de terrain de la Masia. Il n’y a finalement qu’un seul club qui avait une offre pour l’Espagnol en dehors du PSG, c’est le Borussia Dortmund.
Le choix a été vite fait et l’Europe a été mise KO par l’efficacité parisienne. Surtout que Paris n’a pas spécialement été habitué à agir de la sorte en pleine saison, mais l’opportunité était à prendre très rapidement.

Lire aussi

Visite médicale programmée, le PSG boucle ce coup impensableVisite médicale programmée, le PSG boucle ce coup impensable
Le Maroc ridiculise le PSG et l’OMLe Maroc ridiculise le PSG et l’OM
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_262874_0052
OL

Noah Nartey à l’OL, la très bonne nouvelle

ICONSPORT_271637_0227
PSG

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

ICONSPORT_282705_0072
Liga

Esp : Vinicius hué, il insulte les supporters du Real

ICONSPORT_280414_0066
OM

OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

Fil Info

18 janv. , 12:20
Noah Nartey à l’OL, la très bonne nouvelle
18 janv. , 12:00
PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu
18 janv. , 11:40
Esp : Vinicius hué, il insulte les supporters du Real
18 janv. , 11:20
OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé
18 janv. , 11:00
CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas
18 janv. , 10:30
PSG : Ces six matchs qui vont faire très mal
18 janv. , 10:00
5 matchs cette saison, l'OM reçoit deux offres pour lui
18 janv. , 9:30
L'OL sort sa dernière pépite, ça s'emballe
18 janv. , 9:00
Dybala à l'OM, c'est donné !

Derniers commentaires

Dybala à l'OM, c'est donné !

Je préfère gouiri que dybala,; gouiri il connaît mieux la L1

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Que de polémiques inutiles

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Il a tout à fait raison !

OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

non mais je me souviens de ta celebration hautaine qd tu jouais a Reims. un bon melon, meme si je le trouve bon

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Je pense que "vieuxcon" comme pseudo, aurait été plus adapté a tes pensées !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

Loading