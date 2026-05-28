Bagarre entre dirigeants, un joueur se lâche, l'OM part en vrille

C'est la guerre en interne à l'OM. Chasse à la taupe, échauffourée entre dirigeants, accusations et maintenant un joueur prend par la parole pour cracher sur Medhi Benatia.

Le coup de sifflet final de la saison 2025-2026, le changement de direction et les vacances auraient pu enfin faire souffler le volcan marseillais cette semaine. Ce n’est pas du tout le cas selon les révélations sulfureuses de L’Equipe ce jeudi. Les dirigeants encore présents se chauffent et cela tourne clairement au vinaigre sur fond de chasse à la taupe, de règlements de compte et des vestiges de l’après-Benatia.

Et il y a un homme qui est très affecté par la situation actuelle, c’est Pancho Abardonado. Le défenseur emblématique de l’OM, devenu un adjoint et une figure du club depuis des années, n’en peut plus d’être soupçonné d’être la « taupe » qui raconte tout aux journalistes. Mardi soir, il était présent avec d’autres figures du club provençal à la diffusion d’un film de Canal+ sur « La Révolution Tapie » au Château de la Buzine. « Pancho » n’avait pourtant pas le sourire au moment de se replonger dans les années du grand OM et il a refusé de s’exprimer publiquement.

Benatia accusé par un joueur de l'OM

En revanche, il a clairement fait savoir aux intéressés, et notamment à ceux qu’ils nomment du « clan Benatia », ce qu’il pensait. Peu après la victoire salvatrice face à Rennes, Abardonado a réglé ses comptes, notamment avec Bob Tahri, le coordinateur sportif proche de Medhi Benatia. « Pourquoi dis-tu partout que je suis la taupe ? », a commencé l’ancien défenseur. C’est rapidement monté dans les tours et il a fallu plusieurs personnes pour séparer Abardonado de l’ancien athlète.

L’entraineur adjoint, premier à prendre la relève quand un technicien est viré, réfléchit à quitter le club après ce qu’il estime être une cabale contre lui montée par Medhi Benatia et ses proches, dans un club qui voit des taupes partout. Valentin Rongier, Benjamin Pavard et Geoffroy Kondogbia ont été accusés de fournir les secrets des vestiaires aux journalistes, sans oublier les salariés comme Elodie Malatrait et Franckie Tourdre, virés l’an dernier sans que cela n’empêche les médias de tout savoir sur ce qu’il se dit à l’OM.

Dans ce bourbier, c’est finalement Medhi Benatia qui est accusé d’être à l’origine des informations. L’Equipe cite en effet un joueur de l’OM, toujours dans l’effectif, qui se lâche totalement sous couvert d’anonymat. « Après le premier stage à Mallemort (en novembre 2024) et la mutinerie évitée de peu (en mars 2025), le coach De Zerbi avait bien compris que Benatia et ses hommes étaient à l'origine de nombreuses fuites. Les infos sortaient toujours sur les mêmes sites ou comptes Twitter que Medhi et ses proches tiennent en laisse. On l'a bien compris nous aussi : quand il fallait se débarrasser de l'un d'entre nous, il se faisait salir sur ces mêmes comptes, un peu comme dans l'affaire Jean-Pierre Papin, pourtant une légende du club, jetée au profit d'Ali Zarrak », glisse ainsi ce joueur de l’OM qui règle ses comptes par média interposé, preuve tout de même que Medhi Benatia avait beaucoup de mal à gérer le secteur sportif depuis longtemps à Marseille.