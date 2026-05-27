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L1-L2 : Enorme tuile pour Nice avant de retrouver l'ASSE

OGC Nice27 mai , 23:16
parCorentin Facy
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Touché au visage lors du barrage aller entre Nice et l’ASSE à Geoffroy-Guichard, Hicham Boudaoui est forfait pour le match retour prévu ce vendredi.
Mauvaise nouvelle pour Claude Puel à l’approche du barrage retour Ligue 1-Ligue 2 entre Nice et Saint-Etienne ce vendredi à l’Allianz Riviera. Le technicien azuréen sera privé de son milieu de terrain Hicham Boudaoui. Selon les informations de L’Equipe, l’international algérien est forfait en raison du violent coup reçu au visage après 10 minutes de jeu contre les Verts au match aller ce mardi. Dans le cadre d’un protocole commotion, Boudaoui va devoir passer des examens 72 heures après le traumatisme subi. Il est de fait forfait pour le match retour contre Saint-Etienne, une véritable tuile pour Nice qui perd pour ce rendez-vous crucial son meilleur milieu de terrain.
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mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

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Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

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Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

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Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

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Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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