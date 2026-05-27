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Malang Sarr

Prolongation en vue, le gros coup de Lens

Lens27 mai , 23:00
parMehdi Lunay
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Lens a vécu une saison exceptionnelle. Parmi les joueurs majeurs de cette aventure figure Malang Sarr. Le roc défensif s'est relancé chez les Sang et Or. Convoité en Europe, l'ancien niçois pourrait bien rester au Racing.
Deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, le RC Lens a vécu une saison idyllique. Difficile d'en être autrement au vu de la construction quasi parfaite de l'effectif. Pierre Sage était le bon entraîneur et il a bénéficié de cadors à chaque ligne. Au milieu de terrain, Mamadou Sangaré a usé bien des adversaires. En attaque, Florian Thauvin a retrouvé une seconde jeunesse pour devenir le leader technique des Sang et Or. Enfin, en défense, Malang Sarr a relancé sa carrière pour devenir le roc indestructible des Lensois.

Malang Sarr redonne espoir aux Lensois

Formé à Nice, le défenseur franco-sénégalais a vécu un passage très difficile à Chelsea. Il n'a joué que 21 matchs en 4 ans chez les Blues. Ses prêts à Porto et Monaco n'ont pas été plus concluants. Avec sa belle saison lensoise, Sarr s'est racheté une réputation et il est redevenu une cible des recruteurs européens. Il est convoité par plusieurs clubs anglais, séduits par son profil adapté à la Premier League. Les clubs saoudiens sont aussi sur les rangs. Les supporters artésiens craignent déjà une vente de leur patron défensif d'autant que Lens doit compter ses sous.
Cependant, le journaliste anglais Ben Jacobs leur a redonné espoir sur X. Malang Sarr pourrait rester à Lens finalement. « Malang Sarr devrait signer avec Excellence Sport Nation, le temps d'évaluer ses options pour l'été. Il s'agit de la même agence qu'Aurélien Tchouameni. Une prolongation de contrat avec Lens n'est pas exclue. Sarr suscite également l'intérêt d'Al-Hilal et de clubs de Premier League », a t-il écrit sur le réseau social. Conserver un tel cadre serait presque perçu comme un renfort pour Lens, surtout avec la Ligue des champions à jouer la saison prochaine.
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Derniers commentaires

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mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

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Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

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Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

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Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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