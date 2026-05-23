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5 millions d’euros en cash, le PSG secoué dans le dossier Batrakov

PSG23 mai , 17:30
parGuillaume Conte
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Le PSG garde un oeil sur Alexei Batrakov, la pépite russe du Lokomotiv Moscou. Mais un premier club qui le courtise a décidé de frapper fort.
Grand espoir du football russe, Alexei Batrakov prépare ses valises et a de grandes chances de quitter le Lokomotiv Moscou cet été. Son agent agite beaucoup le marché, soulignant que le PSG et des clubs anglais le courtisaient pour un transfert. « Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv. Ils sont à ses matchs », a fait savoir le représentant de Batrakov dans la presse russe le mois dernier. L’intérêt parisien a été depuis confirmé dans plusieurs médias européens, tant Luis Campos apprécie le profil de ce milieu offensif capable d’organiser le jeu mais aussi d’être décisif.
Le PSG n’est pas le seul sur le coup, et Moscou sera donc attentif aux offres pour un joueur sous contrat jusqu’en 2029, et estimé à 20 ME. Et un premier club a décidé de tenter sa chance. Selon le média turc Yeni Asir, Galatasaray a déjà contacté Batrakov pour lui faire une offre de contrat longue durée, avec un copieux salaire et une prime à la signature de 5 millions d’euros pour le convaincre de s'engager rapidement. Dans le même temps, le Lokomotiv récupèrerait 20 millions d’euros pour le transfert de son international.
Une première offre qui a le don de faire déjà monter les enchères, et démontre en tout cas le sérieux du club d’Istanbul, qui rêve de recruter rapidement Batrakov pour ne pas laisser aux clubs anglais ou au PSG le temps de s’organiser. Car même si Paris aime bien s’avancer dans les dossiers pour ses recrutements, la préoccupation de tout le club est de se concentrer sur la finale de la Ligue des Champions, et cela laisse un peu de marge aux autres clubs pour se positionner sur de tels dossiers.
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