PSG : Le Barça trouve son prochain défenseur, Paris ne va pas aimer

PSG : Le Barça trouve son prochain défenseur, Paris ne va pas aimer

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parHadrien Rivayrand
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Le PSG compte plus que jamais sur Willian Pacho, devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Le défenseur équatorien plaît néanmoins à plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone.
Le Paris Saint-Germain est pleinement satisfait du rendement de Willian Pacho depuis son arrivée en provenance de Francfort. Le club de la capitale peut difficilement se passer de l'Équatorien lors des grandes échéances, lui qui répond presque toujours présent. Luis Enrique l'apprécie énormément et il est difficile d'imaginer que le défenseur perde de son crédit dans les prochains mois. Pourtant, plusieurs clubs européens rêveraient de pouvoir s'attacher les services du défenseur central du PSG. C'est notamment le cas du FC Barcelone.

Pacho, le Barça veut tenter le coup 

D'après des informations relayées par Ekrem Konur, le club catalan envisagerait en effet de recruter le joueur de 25 ans, et ce, dès le prochain mercato hivernal. Le Barça souhaite renforcer son secteur défensif et pourrait tenter sa chance avec le joueur du PSG. À noter que Manchester City et Arsenal suivent également de près Willian Pacho.

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Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2031, le natif de Quinindé est estimé à environ 80 millions d'euros. Nul doute que le club de la capitale cherchera à faire grimper les enchères en cas d'approche de formations européennes. Que les supporters des champions d'Europe se rassurent : Pacho ne devrait pas bouger, encore moins pour rejoindre le Barça dès le mois de janvier. Le PSG devra néanmoins rester vigilant dans les prochaines années, tant l'Équatorien s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le principal intéressé est en outre très heureux dans la capitale et sous les ordres de Luis Enrique, ce qui rend un départ du Paris Saint-Germain particulièrement improbable et inenvisageable à l'heure actuelle.
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Et si ça se trouve avant la fin de la journée juste au-dessus de cet article il y en aura un beau qui dit foncéca car ne quittera pas Lyon vous avez l'art et la manière de dire tout et son n'importe quoi et son contraire dans la même journée on se demande où est donné tes journalistique à part chercher la pêche à l'enfumage de votre public c'est tout ce que vous savez faire

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Yep je pensait a Le Bron avec cette analogie foireuse, le faux GOAT que les ricain adorent.

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