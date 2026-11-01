L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort
L'OL a été solide contre Angers pour prendre place sur le podium, juste devant un Paris FC qui a le vent en poupe après sa victoire 3-1 face à Monaco.
Dans les deux affiches de ce dimanche après-midi, l’OL et le Paris FC ont fait la très bonne affaire. Face à une équipe du SCO d’Angers qui a beaucoup subi, Lyon a fini par faire la différence grâce à des buts de Nuamah et Tolisso, les deux joueurs les plus dangereux offensivement. Dans un match qui pourrait bien être le dernier de Paulo Fonseca sur le banc de touche, les joueurs lyonnais ont fait le travail sans trembler, et s’imposent donc 2-0. Un succès qui leur permet de reprendre la troisième place, devant le Paris FC à la différence de buts.
Car le second club parisien a été très convaincant face à Monaco, s’appuyant sur un collectif huilé et un Sinayoko injouable et qui a encore inscrit un doublé, avec une passe décisive pour Pagis afin de parachever ce succès convaincant. Au final, malgré le but de Balogun en seconde période, le Paris FC s’est imposé 3-1 et recolle donc à l’OL au pied du podium à la différence de buts.
Ligue 1
Tout afficher
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
Fil Info
Derniers commentaires
OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ
Mais Foutre… Bla-bla-bla
OL : Paulo Fonseca en larmes, ça sent le départ
C’est ta copine sardine qui ouvre son Q
OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ
Sergio33 a dû voter « Non » 😂
Le PSG refuse de payer 60ME pour remplacer Kvaratskhelia
Godtz va s'imposer sur le côté et va faire le boulot il a toutes les qualités et d'ailleurs il a ouvert son compteur
PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse
Pacho est un joueur fantastique .il faudrait trouver d'autres defenseurs de son niveau.Entre autre un pour succeder à Marquinhos
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11