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L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort

L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort

Ligue 1
parGuillaume Conte
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L'OL a été solide contre Angers pour prendre place sur le podium, juste devant un Paris FC qui a le vent en poupe après sa victoire 3-1 face à Monaco.
Dans les deux affiches de ce dimanche après-midi, l’OL et le Paris FC ont fait la très bonne affaire. Face à une équipe du SCO d’Angers qui a beaucoup subi, Lyon a fini par faire la différence grâce à des buts de Nuamah et Tolisso, les deux joueurs les plus dangereux offensivement. Dans un match qui pourrait bien être le dernier de Paulo Fonseca sur le banc de touche, les joueurs lyonnais ont fait le travail sans trembler, et s’imposent donc 2-0. Un succès qui leur permet de reprendre la troisième place, devant le Paris FC à la différence de buts.
Car le second club parisien a été très convaincant face à Monaco, s’appuyant sur un collectif huilé et un Sinayoko injouable et qui a encore inscrit un doublé, avec une passe décisive pour Pagis afin de parachever ce succès convaincant. Au final, malgré le but de Balogun en seconde période, le Paris FC s’est imposé 3-1 et recolle donc à l’OL au pied du podium à la différence de buts.

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