PSG : Luis Enrique dit non aux avances de Barcelone

Joueur et entraîneur emblématique du FC Barcelone, Luis Enrique affiche une sérénité incroyable au Paris Saint-Germain. Alors, même si le Barça pense toujours à lui, le technicien espagnol n'a pas l'intention de quitter le PSG.

Loué par l'ensemble de ses joueurs, qui savent ce qu'ils doivent à ses méthodes, idolâtré par son président qui le qualifie régulièrement de « meilleur entraîneur du monde », Luis Enrique est désormais totalement indéboullonable au Paris Saint-Germain. Vendredi, à l'occasion de la victoire de son équipe au Havre, il est même devenu l'entraîneur ayant gagné le plus de matchs avec le PSG (127) juste devant Laurent Blanc (126). Dans la capitale, Lucho a obtenu carte blanche de Nasser Al-Khelaifi et les deux victoires consécutives en Ligue des champions ont fait de Luis Enrique une légende vivante, dont certains supporters estiment qu'il mériterait une statue devant le Parc des Princes. En attendant, selon Le Parisien, même si Hansi Flick donne satisfaction, les dirigeants du FC Barcelone pensent toujours à un retour de Luis Enrique. Mais ils savent que ce dernier n'a pas l'intention de quitter Paris de sitôt.

Le Barça pense à Luis Enrique, la réciproque est fausse

Même si un jour Luis Enrique devra quitter le Paris Saint-Germain, l'idée de retrouver le banc du Barça ne l'effleure pas comme l'explique le quotidien francilien. « À 56 ans, le natif de Gijón dispose d’une paix royale, des recrues qu’il souhaite, dans un club puissant et sans souci financier. Alors que le FC Barcelone, où il a officié de 2014 à 2017 avec la dernière C1 glanée par les Catalans (2015), rêve de son retour, l’intéressé n’a pas vraiment de raisons sportives de céder à cette évidence, explique Dominique Sévérac, avant de rappeler que le Barça n’est plus à la hauteur du Paris Saint-Germain. Le Barça n’a pas encore épuré ses comptes, rendant ses mercatos parfois poussifs, et sportivement interroge avec ces trois dernières années deux éliminations en quart de finale de la Ligue des champions et une seule demi-finale malgré la présence dans ses rangs de Lamine Yamal. »

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En septembre dernier, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030. Et même si l'on sait que ce genre de contrat peut vite passer à la trappe, Laurent Blanc avait été viré quelques semaines après avoir prolongé, l'histoire de Lucho et du PSG semble loin d'être terminée.