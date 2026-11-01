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Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL

Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL

OL
parHadrien Rivayrand
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Pierre Sage est plus que jamais menacé à Crystal Palace après un début de saison raté. Le technicien français pourrait finir par rebondir dans un club qu'il connaît bien...
L'été dernier, Pierre Sage a pris le risque de quitter le RC Lens pour rejoindre Crystal Palace. Un rêve pour l'entraîneur français, qui souhaitait découvrir la Premier League. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu pour l'ancien coach de l'OL, qui peine à obtenir des résultats avec les Eagles. La direction du club londonien réfléchit de plus en plus sérieusement à la possibilité de mettre fin à leur collaboration. À Lyon, on ne serait en tout cas pas contre l'idée de récupérer Sage, surtout si Paulo Fonseca venait à partir dans les prochains jours.

Pierre Sage lâché en plein match ? 

Ce samedi, Crystal Palace s'est incliné face à Tottenham. Jean-Philippe Mateta n'aura pas facilité la tâche de ses coéquipiers ni de son entraîneur, puisqu'il a écopé d'un carton rouge peu avant le quart d'heure de jeu. L'attaquant français est logiquement critiqué par les observateurs de Palace, qui lui reprochent d'avoir pénalisé son équipe et fragilisé davantage la situation de Pierre Sage. Le journaliste de la BBC Phil McNulty a notamment déclaré :
« Quelle stupidité de Jean-Philippe Mateta ! Un geste totalement inutile qui mérite sans aucun doute un carton rouge : l'attaquant s'est jeté directement sur le tendon d'Achille de Micky van de Ven, par derrière. L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, avait besoin de pouvoir compter sur toutes ses forces aujourd'hui, mais son attaquant l'a sérieusement laissé tomber. »

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La direction de Palace pourrait donc prendre une décision forte concernant Pierre Sage. Après neuf journées disputées en Premier League, les Eagles occupent la 18e place avec seulement sept points au compteur. Le suspense reste entier concernant l'avenir de l'ancien entraîneur lensois. Celui-ci pourrait même être lié à celui de Paulo Fonseca. On saura donc rapidement si, indirectement, Mateta aura précipité le retour du technicien de 47 ans dans son club de cœur.
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ta haine contre 1 club

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