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En pleine crise, la Lazio de Gattuso écrase la Serie A

Serie A
parGuillaume Conte
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La Lazio Rome est boudé par ses supporters alors qu'elle caracole en tête de la Serie A.
Après des passages très compliqués à l’OM, Valence, ou la sélection de l’Italie, Gennaro Gattuso revit avec la Lazio Rome. Fort de la défaite de l’Inter contre le Milan AC dans le derby lombard (3-1), le club de Rome a enchainé avec une victoire 2-1 face à Cagliari et prend seul la tête de la Serie A avec trois points d’avance sur l’Inter.
De belles performances sportives dans une ambiance particulière, puisque le Stade Olympique est déserté par les supporters laziales depuis le début de saison. En conflit avec leur président Claudio Lotito en raison d’une manque de reconnaissance à leurs yeux, les ultras romains voient pourtant leur équipe enchainer les victoires et prendre la tête du championnat malgré seulement 10.000 spectateurs par match en moyenne. Contre 50.000 fidèles la saison dernière sur chaque match en moyenne. Une situation qui ne dérange en tout cas pas les joueurs, ni un Gennaro Gattuso qui revit en Italie.
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