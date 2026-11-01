Diomandé et Mbappé en feu, le Real revient fort
Liga•
Le Real Madrid enchaine les victoires et après le Clasico, les Madrilènes n’ont fait qu’une bouchée de Santander, avec une victoire 3-0 à l’extérieur. Diomandé et Mbappé ont trouvé la marque. Les Merengue restent troisième, à un point de l’Atlético et trois du Barça.
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OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
ta haine contre 1 club
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