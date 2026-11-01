Aller au contenu
Diomandé et Mbappé en feu, le Real revient fort

Diomandé et Mbappé en feu, le Real revient fort

Liga
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Real Madrid enchaine les victoires et après le Clasico, les Madrilènes n’ont fait qu’une bouchée de Santander, avec une victoire 3-0 à l’extérieur. Diomandé et Mbappé ont trouvé la marque. Les Merengue restent troisième, à un point de l’Atlético et trois du Barça.

La Liga

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1FC Barcelona logo
FC Barcelona
30111001461234
2Atlético de Madrid logo
Atlético de Madrid
281191122814
3Real Madrid logo
Real Madrid
2711902281018
4Real Betis logo
Real Betis
231172218153
5Real Sociedad logo
Real Sociedad
191061319181
Tout afficher
Articles Recommandés
Un Francais Pousse Pierre Sage Vers Lol
OL

Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL

Le Penalty Refuse A Lol Fait Parler
Ligue 1

Le penalty refusé à l’OL fait parler

Mason Greenwood Le Divorce Est Proche
Foot Europeen

Mason Greenwood, le divorce est proche

Le Psg Envoie Un Message Au Mercato
PSG

Le PSG envoie un message au mercato

Fil Info

Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL
Le penalty refusé à l’OL fait parler
Mason Greenwood, le divorce est proche
Le PSG envoie un message au mercato
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
L1 : Strasbourg en colle 5 à Auxerre et se relance
Mbappé provoque un clash de la honte entre consultants
Paris FC - Monaco : Les compositions (17h15 sur Ligue1+ 4)
Liverpool - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Derniers commentaires

OM : Adidas ne cache pas la vente de Marseille

Hé oui, comme le disait notre regretté Colluche , quand tu ne sais rien, ferme ta gle

Le PSG envoie un message au mercato

Pourtant il y a des joueurs intéressants pour cet hiver... maza ,gavi , yoro , ganiou etc etc ....

OL - Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 3)

Donc on peut faire une semelle sans créer de peno ... bravo les arbitres ..

OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo

Tout comme celui qui déteste Saint-Etienne Marseille , le PSG, Chacun déteste qui veut comme club c' n'est pas interdit, ce n'est pas mon problème Ou tu vois de la haine dans le commentaire plus haut , si le coach peut partir avant d'être viré il a raison

OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo

ta haine contre 1 club

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading