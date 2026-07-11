OM : Greenwood à Fenerbahçe, les derniers secrets révélés

L'OM pourrait perdre Mason Greenwood dans les prochaines heures. Les Phocéens sont en effet proches de trouver un accord total avec Fenerbahçe.

L'Olympique de Marseille a plus que jamais besoin de liquidités. Les joueurs disposant de la plus forte valeur marchande sont donc particulièrement sollicités sur le marché. C'est notamment le cas de Mason Greenwood. L'Anglais ne manque pas de prétendants et l' OM espère récupérer près de 50 millions d'euros grâce à son transfert. La concurrence est intense en Europe pour s'attacher ses services. Si Fenerbahçe semblait avoir pris du retard il y a quelques semaines, le club stambouliote est désormais tout proche de boucler le dossier. En Turquie, plusieurs médias annoncent même que le transfert est quasiment finalisé.

Greenwood, l'OM va pouvoir souffler

Selon les informations de Sabah Spor, Fenerbahçe a en effet consenti d'importants efforts financiers pour rendre possible l'arrivée de l'ancien joueur de Manchester United. Le club turc va verser 39,5 millions d'euros à l'OM, auxquels pourront s'ajouter 3 millions d'euros de bonus en cas de titre de champion de Turquie la saison prochaine.

Mason Greenwood va également percevoir un salaire annuel de 10 millions d'euros à Fenerbahçe. Une prime supplémentaire est même prévue en cas de sacre en championnat. L'attaquant anglais s'engagera pour quatre saisons, avec une année supplémentaire en option. Un renfort de poids pour le club stambouliote, qui ambitionne de rivaliser avec Galatasaray sur la scène nationale et de briller en Europe.

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À Istanbul, Greenwood devrait bénéficier d'un accueil particulièrement chaleureux, bien différent de celui qui avait accompagné son arrivée à Marseille. De son côté, l'OM réaliserait une vente importante, qui permettrait de soulager ses finances et d'envoyer un signal positif à la DNCG. Les dirigeants marseillais savent toutefois qu'ils devront encore réaliser d'autres opérations pour assainir durablement la situation financière du club. L'été sera encore chaud sur la Canebière.