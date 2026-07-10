Greenwood aide le PSG à finaliser une belle vente

Trop cher pour l’AS Roma, Mason Greenwood a plus de chances de rejoindre Fenerbahçe ou l’Atlético de Madrid. Le club italien explore d’autres pistes et l’une d’entre elles mène… au Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne n’a qu’un nom à la bouche, celui de Mason Greenwood. Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille avait donné son accord à Gian Piero Gasperini pour rejoindre l’AS Roma. Mais les négociations entre le club de la Louve et l’OM n’ont jamais abouti à un accord. En cause, les exigences financières trop importantes des dirigeants olympiens, qui réclament au moins 50 millions d’euros bonus compris. La Roma ne s’est jamais approchée de cette somme au contraire de Fenerbahçe et plus récemment de l’Atlético de Madrid.

Le club italien n’a visiblement pas les moyens (ou pas envie) de poser 50 millions d’euros sur Mason Greenwood et explore de nouvelles pistes. L’une d’entre elles, comme indiqué par ailleurs, mène à Diego Moreira de Strasbourg. Un autre joueur de Ligue 1 plaît à la direction romaine : Ibrahim Mbaye. En fin de contrat avec le PSG en juin 2028, l’international sénégalais va quitter la capitale française, où il n’est pas satisfait de son temps de jeu. Courtisé en Premier League, l’ailier parisien de 18 ans a aussi la cote en Italie.

Greenwood trop cher, la Roma cible Mbaye

Le média Solo la Roma confirme que l’AS Rome mais aussi la Juventus Turin sont intéressés. Pour les clubs transalpins, l’addition risque néanmoins d’être trop salée. Et pour cause, le Paris Saint-Germain réclame une somme assez proche de celle exigée par l’Olympique de Marseille pour vendre Mason Greenwood, à savoir près de 50 millions d’euros. Un prix d’autant plus élevé que la concurrence incarnée par les clubs anglais dans le dossier Mbaye n’incitent pas le Paris SG à revoir le prix du Sénégalais à la baisse. Bonne chance donc à l’AS Roma pour trouver son futur ailier, qui pourrait finalement être ni Greenwood, ni Mbaye.