Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)

Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)

ASSE11 juil. , 11:02
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE tient une nouvelle recrue en la personne de Thierno Ballo. L'Attaquant de 24 ans, international autrichien, prendra le numéro 8 chez les Verts.
Après Sohaib Naïr, Jakob Breum et Mamour Ndiaye, l’AS Saint-Étienne tient sa quatrième recrue estivale.
Thierno Ballo : « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE, un club que je connais, où certains de mes amis ont joué ou jouent encore. Je parle bien sûr d’Augustine Boakye, mais je connais également bien Lucas Gourna. Je suis un joueur qui aime être décisif, un dribbleur, et j’ai hâte de montrer ce que je sais faire ».
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J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

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3-1 à la 23ème pas mal

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ah ok merci je ne savais pas.

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C'est Ramos qui avait décidé de partir et l'a fait savoir au club.

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qd on lit les commentaires haineux.... ça fait peur cette societé. c est un enfant roi, comme Mbappé, normal qu il se sente pousser des ailes. tout le monde sont a leur pieds, difficile de gerer ça. a20 ans. Mbappé commence seulement a etre sociable

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