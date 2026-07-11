Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)

J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.
3-1 à la 23ème pas mal
ah ok merci je ne savais pas.
C'est Ramos qui avait décidé de partir et l'a fait savoir au club.
qd on lit les commentaires haineux.... ça fait peur cette societé. c est un enfant roi, comme Mbappé, normal qu il se sente pousser des ailes. tout le monde sont a leur pieds, difficile de gerer ça. a20 ans. Mbappé commence seulement a etre sociable
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✍️ Bienvenue à Thierno Ballo, quatrième recrue estivale des Verts ! Attaquant de 24 ans, l’international autrichien 🇦🇹 s’empare du numéro 8 dans le vestiaire d’Ian Cathro ! 💚