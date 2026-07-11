L'OL gifle St-Gall avec un triplé signé Himbert

L'OL gifle St-Gall avec un triplé signé Himbert

OL11 juil. , 12:30
parClaude Dautel
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Pour son deuxième match de préparation, ce samedi sur son terrain d'entraînement, l'Olympique Lyonnais a dominé le club suisse de Saint-Gall sur le score de 6 buts à 3. Auteur d'un triplé lors du premier match de l'été, c'était contre Mâcon, Rémi Himbert a signé un nouveau triplé alors qu'il n'a joué que durant la première période. 
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