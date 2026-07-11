Le PSG recalé, Kroupi a fait son choix

Le PSG a très certainement pris sa décision pour remplacer Gonçalo Ramos. Le club de la capitale a un accord avec Ferran Torres pour une signature après la Coupe du monde.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de travail sur le marché des transferts. Les champions d'Europe en titre doivent notamment compenser plusieurs départs dans le secteur offensif. Ces derniers jours, les dirigeants parisiens recherchent activement un nouveau numéro 9 capable de remplacer Gonçalo Ramos. Sauf rebondissement, Ferran Torres sera l'heureux élu. L'attaquant espagnol a trouvé un accord contractuel avec le PSG , qui doit désormais parvenir à un terrain d'entente avec un FC Barcelone ouvert à une vente. L'arrivée de Torres signifierait également l'abandon de la piste menant à Eli Junior Kroupi.

Kroupi avait prévenu le PSG

Team Talk indique de son côté que Kroupi rêve bien de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais qu'il aurait prévenu le club de la capitale qu'il ne souhaite pas signer en L'ancien joueur du FC Lorient souhaitait rejoindre le PSG. Mais son club, Bournemouth, réclame plus de 100 millions d'euros pour accepter son départ, un montant jugé beaucoup trop élevé par la direction parisienne. Ces dernières heures,indique de son côté que Kroupi rêve bien de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais qu'il aurait prévenu le club de la capitale qu'il ne souhaite pas signer en Ligue 1 si cela implique d'accepter un simple rôle de doublure derrière des joueurs comme Ousmane Dembélé et les autres stars offensives de l'effectif. C'est notamment pour cette raison que le PSG aurait changé de stratégie et décidé d'accélérer sur le dossier Ferran Torres.

Cette situation fait les affaires de Tottenham et de Roberto De Zerbi. L'ancien entraîneur de l'OM apprécie également beaucoup le profil d'Eli Junior Kroupi et dispose désormais d'une opportunité pour tenter de l'attirer. D'autant que l'ancien Lorientais est lui aussi séduit par le projet des Spurs. Tottenham doit encore trouver un accord avec Bournemouth, mais une arrivée de Kroupi dans le club londonien apparaît désormais comme une possibilité de plus en plus sérieuse.