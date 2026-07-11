L'OL tenté par une petite merveille serbe

Ugresic bientôt à Lyon ?
Je ne vois pas comment il viendrai à l'OL même si Sulc et Fofana partaient. Avec Himbert qui monte en puissance, l'OL devrait recruter Robbie Ure ainsi qu'un arrière droit et clôturer son mercato dans le sens des arrivées.
Alors dijaya, tu ne réponds pas ? J'attends toujours ton calcul toi qui sais compter, tes chiffres et tes infos.
Pas le bon profil pour une équipe de possession et qui demande une grande polyvalence
On brade un joueur par obligeance financières, on récupère un peu de sous et surtout on enlève un gros salaire
Il était déjà le meilleur français lors de la dernière coupe du monde et l’OM a perdu gros en le vendant mais certains y ont sûrement trouvé leur compte
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