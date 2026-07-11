L'OL tenté par une petite merveille serbe

International serbe et joueur du Partizan, Ognjen Ugresic n'a que 19 ans, mais il suscite déjà l'intérêt de plusieurs clubs, et notamment l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain formé par le club de Belgrade a encore quatre ans de contrat, mais il pourrait bouger cet été.

Corriere dello Sport explique que le club de Bologne a fait du milieu de terrain du Partizan Belgrade une de ses priorités lors de ce Depuis que Matthieu Louis-Jean gère le recrutement de Lyon, il faut souvent regarder dans des pays et des clubs où l'OL n'avait pas ses habitudes. Et c'est encore le cas avec le dernier joueur cité comme étant sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, à savoir Ognjen Ugresic. Leexplique que le club de Bologne a fait du milieu de terrain du Partizan Belgrade une de ses priorités lors de ce mercato estival, les dirigeants italiens ayant flashé pour le joueur de 19 ans, formé par le club serbe et qui sort d'une excellente saison avec son équipe. Au point même d'avoir vu sa valeur passer d'un million d'euros à dix millions d'euros en l'espace de seulement un an.

L'OL a de la concurrence pour Ognjen Ugresic

Ugresic bientôt à Lyon ?

Le quotidien sportif transalpin explique que si Bologne tient la corde, rien n'est joué dans le dossier Ognjen Ugresic, dans la mesure où plusieurs clubs sont également venus à Belgrade pour discuter avec les dirigeants du Partizan. Parmi ces clubs, il y a l'Olympique Lyonnais précise le Corriere dello Sport, qui ajoute que Sassuolo et Feyenoord seraient également intéressés par la venue du natif de Kikinda. Du côté des dirigeants serbes, on laisse traîner un peu les choses, l'intérêt de ces derniers étant d'essayer de faire grimper le prix d'Ognjen Ugresic, dont ils espèrent tirer un peu plus de 10 millions d'euros. A voir si l'OL poussera très loin le curseur des négociations avec le Partizan Belgrade concernant le milieu de 19 ans, ou s'il s'agit seulement d'un intérêt mais pas plus. De son côté, la presse serbe confirme seulement que le joueur de Belgrade ne dira pas non à un transfert cet été, lui qui a joué toute sa carrière sous le maillot du Partizan.