OM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne mal

OM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne mal

OM31 juil. , 8:00
parClaude Dautel
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Le mercato de l'OM est d'un calme absolu, même si cela n'empêche pas Grégory Lorenzi de travailler durement pour permettre à Bruno Genesio d'avoir une belle équipe. L'entraîneur marseillais pensait pouvoir compter sur un de ses anciens joueurs, mais l'affaire a floppé.
En avril 2018, après un match OM-Leipzig incandescent gagné par Marseille au Vélodrome, Thomas Meunier avait liké une photo du Vélodrome et de son tifo, ce qui lui avait valu de sévères critiques de la part des supporters parisiens. Au point même que l'international belge avait retiré son like sur Instagram. Mais visiblement, le défenseur de 34 ans a toujours un oeil attentif sur le club phocéen, puisque L'Equipe explique ce vendredi qu'il avait donné il y a quelques semaines son accord à Grégory Lorenzi pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Thomas Meunier était en effet arrivé à la fin de son contrat avec le LOSC et il pouvait donc s'engager librement où il le souhaitait. Et c'était donc à l'OM qu'il souhaitait venir, ce qui lui permettait également de retrouver Bruno Genesio, avec qui il avait apprécié de travailler à Lille.

L'OM le faisait patienter, Sunderland a frappé

Tout semblait être ficelé, et Marseille tenait son latéral droit. Sauf que le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a demandé à Thomas Meunier de patienter, afin que des joueurs partent. Au retour du Mondial, et n'ayant toujours aucun contrat sur sa table, l'international belge a finalement renoncé à cette proposition de l'OM. Entre-temps il avait été contacté par Sunderland. L'ancien Lillois ne souhaitait pas prendre le risque de refuser un contrat, et le salaire qui va avec, de la part d'un club de Premier League, au moment où le club de Frank McCourt lui demandait encore et toujours de patienter.
Le dossier Meunier résume les difficultés actuelles du club phocéen qui doit simultanément se débarrasser encore de quelques joueurs pour assainir sa masse salariale, et faire patienter d'éventuels renforts en prenant le risque de voir débarquer des concurrents. Comme le précise le quotidien sportif, Grégory Lorenzi a actuellement un accord avec un autre joueur libre, dont l'identité n'est pas révélée. Mais là encore ce dernier doit attendre un peu avant de signer avec l'Olympique de Marseille. Au moment où les départs de Balerdi, Rulli et Facundo se précisent, les dirigeants de l'OM doivent être ensuite prêts à enfin faire des signer « des bons plans, des jeunes, des prêts avec petite prise en charge du salaire, des futurs transferts à moins de 5 ME. »

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