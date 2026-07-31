Légende du foot italien, Franco Baresi est mort

A l instant T Je nous vois pas nous qualifié c est impossible , les 3 derniers matchs sont degueu
Jeu de mots mon gars jeu de maux
Si l'OL fait tout pour satisfaire Paulo Fonseca on devrait en retour voir du beau jeu , et des victoires ????????? tout le monde attaque et défend Le pressing haut des joueurs mouvements incessants des joueurs et jeu vers l'avant
Une conscience toi? Pauvre abruti tu balances sans cesse de pures aneries.Ne parle pas de conscience
pure connerie
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La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta