Légende du foot italien, Franco Baresi est mort

Légende du football italien Franco Baresi s'est éteint ce vendredi à l'âge de 66 ans. C'est l'AC Milan, son unique club avec qui il avait joué 719 matchs, qui a annoncé ce vendredi la mort de son capitaine. Un club avec qui Franco Baresi avait gagné six titres de champion d'Italie et trois Coupes des clubs champions. Avec l'Italie, celui que Maradona considérait comme le meilleur défenseur de l'histoire a gagné le Mondial 1982.

