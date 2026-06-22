PSG : Un transfert à 20 ME et Barcola signe à Arsenal

En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Bradley Barcola n’est pas certain de rester à Paris cet été. Sa situation contractuelle ne laisse pas insensibles les cadors anglais. La piste menant à Arsenal est la plus sérieuse.

Lassé d’être le quatrième homme de l’attaque de Luis Enrique depuis maintenant deux ans, Bradley Barcola envisage un départ du Paris Saint-Germain. Dans la capitale française, l’ancien Lyonnais a gagné deux fois la Ligue des Champions. Mais il aspire maintenant à devenir un titulaire, ce qui n’est pas le cas avec le PSG. De ce fait, les négociations pour une prolongation de contrat au-delà de 2028 patinent. Une situation que surveillent avec la plus grande attention les cadors de Premier League

Barcola pour remplacer Trossard à Arsenal ?

La piste menant à Liverpool est évoquée tous les jours Outre-Manche mais à ce stade, la priorité des Reds se nomme Yan Diomandé (RB Leipzig), estimé à plus de 120 millions d’euros. Un autre club de Premier League est très chaud sur Bradley Barcola : Arsenal. D’après les informations du site spécialisé Football Insider, la piste menant aux Gunners a de fortes chances de devenir très chaude durant l’été.

Le média britannique nous apprend que Bradley Barcola est la cible numéro 1 d’Arsenal pour compenser un potentiel départ de Leandro Trossard. En fin de contrat avec le club londonien en juin 2027, l’international belge de 31 ans ne sera pas retenu en cas de belle offre cet été. Cela tombe bien, Aston Villa s’est positionné pour le recruter. Leandro Trossard n’est pas fermé à l’idée de signer un dernier gros contrat de trois ou quatre ans dans un club de Premier League, ce qu’Arsenal ne lui proposera plus.

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Le champion d’Angleterre en titre attend 20 millions d’euros pour se séparer de celui qui compte 53 sélections avec les Diables Rouges. Dès lors que ce transfert sera acté, Arsenal pourrait avancer plus rapidement sur la piste Bradley Barcola selon Football Insider. Le prix sera en revanche bien différent pour s’offrir l’ailier du Paris Saint-Germain, valorisé au minimum à 100 millions d’euros par Luis Campos, trois ans après sa venue en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 50 millions d’euros.